El plan albirrojo ya debe estar estructurado evitando la desprolijidad

Los cotejos serán todos contra todos, es decir, manteniendo el mismo sistema. Es natural que tengamos una expectativa mucho más confiable atendiendo el trabajo de Guillermo Barros Schelotto y cuerpo técnico que le dan a la escuadra paraguaya una fisonomía con mayor elaboración, aunque en el último ensayo se tuvo un nivel inferior, esto es razonable puesto que ante Colombia se realizaron nueve cambios con respecto al choque ante Perú en Lima. Esto enseña que la cuestión no es jugar por jugar, sino planificar correctamente el plan a ser desarrollado y poder contar con la mayoría de los jugadores a disposición, a lo que debemos agregar que también se debe consultar cómo están físicamente los que son convocados, por la intensidad a la que sirven a sus respectivos equipos en el exterior. Mientras tanto, la APF ya tendría y suponemos que es así, partidos programados para marzo en fecha FIFA entre el 21 y 28. Reiteramos que debe haber prolijidad en todo, puesto que se acorta el tiempo y la base para los encuentros oficiales debe llegar bien complementada en todas las líneas y con propia identidad. Supremacía

Tité, que dejó Brasil, más la determinación que tome la Asociación Uruguaya de Fútbol con relación a la continuidad de Diego Alonso y el alejamiento de Gustavo Alfaro en Ecuador, las otras selecciones mantienen a sus respectivos técnicos, como Argentina con Lionel Scaloni, Colombia con el también rioplatense Néstor Lorenzo, Perú seguirá contando con Juan Reynoso, Paraguay Barros Schelotto, Bolivia Gustavo Costas, Venezuela José Pékerman y Chile Eduardo Berizzo. A esto agreguemos que el candidato más firme a sustituir a Alfaro es Ricardo Gareca, quien en declaraciones públicas no ocultó su entusiasmo en caso que fuese así. Apuntemos que la elección de elegir técnicos argentinos no es casualidad, es el respeto que se ganaron en el continente. Por ello, podrían ser siete de diez los que dirijan a representaciones nacionales en la lucha por una plaza a la Copa del Mundo. Los únicos que tienen técnicos criollos son Brasil, aunque se mencionan candidatos foráneos, Argentina y Uruguay. La historia da cuenta que salvo los charrúas con Passarella al frente por un tiempo, siempre se desenvolvieron con entrenadores locales, hasta sería difícil hoy día cambiar de rumbo.

Marruecos, la revelación

De momento el ranking FIFA otorga a Brasil el primer lugar pese a su eliminación en cuartos en Qatar. Argentina trepó al segundo lugar y Francia, finalista del Mundial, rezagado a tercera posición. Luego Bélgica cuarto, Inglaterra quinta, Países Bajos sexto, Croacia séptimo, Italia octava (ausente en las últimas dos Copas del Mundo y campeón de la Euro), Portugal noveno y España en la posición diez.

Los europeos como Alemania, que estaba 11, cedieron terreno quedando 14. Y Dinamarca que se venía manteniendo en el Top Ten se fue del 10 al 18. Otro de los hechos más significativos y que habla muy bien de Marruecos es su escala después de Qatar. Del 22 pasó al 11. Elogiable desde todo punto de vista. Complementando el resto por Sudamericana: Uruguay 16, pegado Colombia 17, Perú 21, Chile 31, Ecuador 41, Paraguay 46, Venezuela 55 y muy distante Bolivia 82. Millones en juego

La Conmebol dispuso nuevas recompensas económicas para los participantes en Libertadores y Sudamericana. Referente a lo primero, se mantiene igual. Fases 1, 2 y 3: 400.000, 500.000 y 600.000. A fase de grupos: 3.000.000, pero con un agregado, 300.000 más por partido ganado. Para octavos 1.250.000 y cuartos 1.700.000 (en ambos casos un incremento de 200.000). En Semis ahora es 2.300.000 (anteriormente 2.000.000). Subcampeón asciende a 7.000.000 (un millón más) y el Campeón embolsará 18.000.000 (anteriormente 16.000.000).

En la Sudamericana, Fase 1, habrá única partida entre Tacuary – General Caballero y Guaraní – Ameliano. Recibirá cada club 225.000 y el que oficie de visitante, en este caso los de Mallorquín y Barrio Jara, se acreditarán 25.000 dólares más. Ya Fase de Grupos no se toca lo del año pasado: 900.000, pero con un plus de 100.000 por triunfo. En cuanto hace al playoff entre el tercero de Libertadores y segundo de Sudamericana, por pasar a octavos se adjudicará 500.000. Y ya en octavos serán 550.000 para cada entidad, 50.000 más que el anterior certamen. Cuartos en adelante no cambia: 600.000, Semis 800.000, Subcampeón 2.000.000 y el que logre el título 5.000.000 de dólares. The Best

Para el próximo 27 de febrero se tiene previsto la ceremonia de los Premios The Best 2022. Parten con ventaja Lionel Messi, campeón del mundo y balón de oro en Qatar, y Karim Benzema, actual balón de oo, campeón de Liga y de Champions, que por una lesión no estuvo presente con su selección, aunque estaba a disposición no siendo considerado por Deschamps. Otros distinguidos por la FIFA son Julián Álvarez, Kevin de Bruyne y Erling Haaland del Manchester City, Luka Modric del Real Madrid, Lewandowski del Barcelona, Kylian Mbappé y Neymar del PSG, entre los más resaltantes.

El último ganador es el polaco Lewandowski, del blaugrana español que sigue manteniendo una envidiable vocación goleadora, que pese a su edad (34) se mantiene inalterable, siendo uno de los mayores artilleros que registra el balompié mundial.