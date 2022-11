El paso a paso...

A las 19:01. La definición del título comenzó a jugarse en forma simultánea en el Defensores y en el Villa Alegre.





Título. Con el empate, el título va a Para Uno; el Ciclón necesitaba ganar y una mano del Tricolor.



7 minutos. Alfio Oviedo perdió clara situación de gol para Cerro.



Primer gol. F. Romero abre el marcador a los 8’ y da esperanza al Azulgrana: 1-0 vs. Guaireña.



Segundo gol. G. Báez firma a los 15’ el segundo gol de Cerro: 2-0.



Gol trico. D. Fleitas pone el 1-0 a los 19’ para Nacional y cambia todo. Con esto, hay juego extra por el título del Clausura.



Derlis no pudo. González no logra definir un ataque de Olimpia.



Atajadón. Rojas saca un cabezazo de Mateo del ángulo del arco tricolor.



Atajadón II. Jean evita gol tras remate de Viera.



2° de David. Fleitas define muy bien, pero le marcan offside. Nacional vuelve a marcar, pero le cobran mano a Jacquet.



3-0. Fer Romero vuelve a pegar y firma la goleada en el Sur.



Viento. Fuerte ventarrón azota el Defensores.



A los 75’. Montenegro le revive a Olimpia al anotar el 1-1 que le alcanza para lograr el título N° 46 de su historia.



3-1. Guaireña descuenta, pero Cerro gana y es vice. Definido el título con la coronación franjeada.