El Partido Colorado es la reserva moral del Paraguay, según Cartes

Ayer volvieron a aparecer juntos en el Departamento de Paraguarí durante la inauguración de la nueva unidad de terapia intensiva.

Ambos líderes colorados centraron su ataque a la oposición ensayando el discurso de cara a las futuras internas municipales que arrancan tras las fiestas de fin de año.

Abdo empezó a enumerar nuevamente los logros de su Gobierno y recalcó que bajo su administración se está concretando la soberanía energética mediante obras de conexión, entre ellas, la barra de conexión de 500 kV de Yacyretá y la obra de inversión de USD 70 millones en Itaipú con la subestación de Yguazú.

Sostuvo que todos los días escucha las críticas de sectores de la oposición sobre la soberanía energética y recalcó que en octubre pasado fue la primera vez que se pudo consumir más del 90% de la energía que produce la EBY.

“La oposición siempre nos cuestiona. ¿Y por qué no hicieron? Cuando ellos fueron gobierno, ¿por qué no hicieron (solucionar la cuestión energética)?, si nosotros hicimos en dos años”, se preguntó.

Afirmó que la soberanía energética en Yacyretá es una realidad hoy y que en el 2022 terminarán las dos obras de Itaipú que permitirán por primera vez en la historia poder tener la capacidad de usar el 100% de la energía paraguaya que produce Itaipú.

“Si yo quiero ser argel puedo hacer una ácida crítica al pasado, porque nos dejaron para que esta obra se haga a ultimo tiempo”, fustigó a la oposición aludiendo puntualmente al gobierno del actual senador Fernando Lugo.

RESERVA MORAL. Por su parte, Cartes dio unas breves declaraciones a los medios en donde puso énfasis en que el Partido Colorado es la única opción válida para el país.

“Creo que como dije alguna vez, mi querido Partido Colorado no me va a perdonar que no ponga toda mi buena predisposición para que toda la familia colorada esté unida. Guste o no guste realmente la reserva moral de este país es el Partido Colorado, me refiero cuando vemos en la televisión a aquellos que queman iglesias, que queman campos, que buscan esa agresión, llegar al poder a través de la violencia; no hay otro partido que le dé más seguridad a la República de Paraguay que nuestra querida ANR”, dijo.

Afirmó que Concordia Colorada, el movimiento que se creó en el marco de la Operación Cicatriz, está superando todas las expectativas que esperaba para cerrar las elecciones electorales.

La presencia de Cartes en los actos de gobierno se da en momentos en que hay un desgaste político del titular del Poder Ejecutivo. El último escándalo es el caso Petropar, que tumbó al procurador general de la República.