El país está más inmune a las crisis vecinas, según nuevo titular del BCP

Aseveró que el sector bancario no tiene ninguna ligazón o nexo con el sistema bancario argentino y agregó que a lo largo de los años Paraguay fue diversificando su matriz productiva y también su canasta de exportaciones.

Las expresiones de Cantero fueron a su salida del Palacio de López, donde mantuvo una entrevista con el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

El economista aseguró que el sistema financiero hoy no solamente es sólido, sino que el Paraguay mantiene una posición fiscal y es uno de los pocos países de la región que no tiene déficit gemelos, comercial ni presupuestario.

Alegó que Paraguay no se encuentra amenazado por la elevada inflación que registra Argentina. Insistió en que en comparación con otros países vecinos que tienen déficit gemelos, por sus cuentas externas y su balanza comercial, Paraguay tiene una posición fiscal sólida y además estabilidad de precios, un sistema bancario muy sólido y una matriz productiva diversificada.

“Podemos decir que Paraguay es mucho más inmune de lo que era anteriormente. De hecho los países de la región hace 5 años no aportan a Paraguay en términos de dinámica de crecimiento, ni tampoco en términos de estabilidad”, apuntó. Cantero dijo que en términos de tipo de cambios, la Carta Orgánica del BCP imprime el mandato y la orientación de la política cambiaria. “Nosotros tenemos que atenuar cualquier fatalidad que pueda surgir, pero un Banco Central no puede cambiar una tendencia, ya sea hacia el alza o hacia la baja, y esa es la orientación que el Banco Central siempre estuvo tomando”, señaló. Consultado si el BCP puede evitar que la cotización del dólar suba a G. 6.000, respondió que la banca matriz siempre ha garantizado que las volatilidades extremas no existan.