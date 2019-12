El Padre del Cielo no quiere que se pierda ninguno de sus pequeños

El papa Francisco a propósito del Evangelio de hoy dijo: “Es precisamente este el mensaje más profundo: la alegría de Dios”.

“Un Dios a quien no le gusta perder. Y por ello, para no perder, sale de sí y va, busca. Es un Dios que busca a todos aquellos que están lejos de él”.

“Precisamente como el pastor, que va a buscar a la oveja perdida y, aunque este oscuro, deja a las demás ovejas en un lugar seguro y va a buscar la que falta, va a buscarla”.

“Nuestro Dios, por lo tanto, es un Dios que busca. Su trabajo es buscar: ir a buscar para volver a invitar”.

“Es, por tanto, un Dios que camina para buscarte y tiene una cierta debilidad de amor hacia aquellos que se han alejado más, que se han perdido. Va y les busca”.

“Y, ¿cómo busca? Busca hasta el final. Como este pastor que va por la oscuridad buscando hasta que encuentra a la oveja perdida”.

“Dios busca porque piensa: ‘A este hijo no lo pierdo, ¡es mío! ¡No quiero perderlo!’. Él es nuestro Padre. Nos busca siempre”.

“Pero el trabajo de Dios no es solo buscar y encontrar. Porque cuando nos encuentra, cuando encuentra a la oveja, no la deja a un lado ni pregunta: ‘¿Por qué te has perdido? ¿Por qué te has caído’. Más bien la vuelve a llevar al sitio justo”.

“Podemos decir forzando la palabra que Dios reacomoda: acomoda otra vez a la persona que ha buscado y encontrado; de forma que, cuando el pastor la vuelve a llevar en medio de las demás, la oveja perdida no tenga que escuchar tú estás perdida, sino: tú eres una de nosotras”.

“Pidamos hoy al Señor que todos los papás y los educadores del mundo, como también la sociedad entera, sean instrumentos de aquella acogida, de aquel amor con el cual Jesús abraza a los más pequeños”.

“Él mira en sus corazones la ternura y la solicitud de un padre y al mismo tiempo de una madre”.

