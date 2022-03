El nuevo ministro de Educación pide ser “objetivos” con Stroessner

Sostuvo que no tiene altura moral para juzgar a ningún ex gobernante y pidió que la historia no sea manipulada sobre el ex mandatario, que gobernó el país por 35 años.

“Es muy difícil contar la historia de Alfredo Stroessner porque pasaron muy pocos años todavía. La historia debe ser objetiva. Fijate, hoy día no nos ponemos de acuerdo con lo que pasó con mariscal López. Y yo no tengo altura moral para juzgar a algún gobierno. La historia no puede ser manipulada. Stroessner fue el presidente de 1954-1989 que gobernó el Paraguay con mano dura, fuerte. Tuvo muchos aciertos y muchos errores”, expresó.

“No quiero ahondar las divisiones, tenemos que dejarles a los técnicos que cuenten la historia como es”, se excusó.

“Todos los estadistas tienen aciertos y errores y las dos cosas se deben poner en la balanza y que la gente saque sus conclusiones”, añadió.

Aseguró que él no va a “meter política partidaria” en el MEC. Sus declaraciones levantaron polémica y en horas de la tarde Zárate se vio obligado a aclarar sus dichos. “Los que me conocen saben que soy una persona democrática, que estoy en contra de cualquier dictadura”, expresó.

CORRUPCIÓN. Con respecto a las supuestas denuncias de corrupción que pesan sobre su persona, el titular del MEC aseguró que tiene trayectoria limpia. “Nunca en la historia de la función pública tuve un solo sumario. Manejé varios cargos administrativos y nunca faltó un dólar. Cuando me retiré me felicitaron“ dijo.



Nicolás Zárate,

titular del MEC.