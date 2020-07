“El negacionismo del presidente Jair Bolsonaro fue muy nocivo para Brasil”

“Tengo dudas hasta qué punto está garantizada la autonomía de órganos de control” para el combate a la corrupción en el Gobierno de Jair Bolsonaro, dice en entrevista con Efe Sergio Moro, famoso por su lucha contra la impunidad en Brasil y poderoso ministro de Justicia y de Seguridad Pública hasta abril. Moro, de 47 años, fue juez de la megaoperación anticorrupción Lava Jato, que desde el 2014 llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos, entre ellos, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A finales de 2018, el famoso juez renunció a 22 años de magistratura al aceptar ser ministro de Bolsonaro, quien lograba atraer así la bandera del combate a la corrupción. Sin embargo, el periplo de Moro en el Ejecutivo estuvo lleno de percances. En junio de 2019, unas filtraciones publicadas por la web de investigación The Intercept, del estadounidense Glenn Greenwald, pusieron en tela juicio su imparcialidad. Los mensajes capturados del aplicativo Telegram insinuaron que el entonces juez podría haber extralimitado sus competencias al orientar la investigación contra el ex presidente Lula. Ya el 24 de abril de 2020 convocó una explosiva conferencia de prensa para presentar su dimisión alegando una supuesta “injerencia” de Bolsonaro en la Policía Federal, en asuntos relativos a investigaciones que pueden llegar a afectar a alguno de sus hijos.