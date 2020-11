El mundo lo sigue llorando

Ayer, Dalma y Diego, dos de los cinco hijos reconocidos por Maradona, despidieron a su padre a través de las redes sociales con emotivos mensajes. “Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo”, escribió Dalma en su cuenta de Instagram, la primera de las dos hijas que tuvo con su ex esposa, Claudia Villafañe. Diego Maradona Junior (34 años), hijo que el Diez tuvo con la italiana Cristiana Sinagra en su época de jugador en el Napoli y que no reconoció hasta casi tres décadas después, quiso mostrar su admiración hacia su padre. “Cuánto fui feliz con vos... ni lo podías imaginar, solo mirándote al lado mío me sentía invencible, cuánto voy a extrañar este abrazo ‘pá de mi vida’”, escribió Diego.

EL DOLOR DEL PIBE. El ex futbolista colombiano Carlos Valderrama también lloró su partida y pidió al mundo recordarlo como un “monstruo del fútbol” y un “adelantado”. El Pibe señaló que recibió “con dolor” la noticia “por la amistad que tuvimos durante toda su vida”.

Ayer también, hinchas argentinos crearon un ‘altar’ en su honor en las inmediaciones de La Bombonera, en el que depositan camisetas, velas, flores y todo tipo de recuerdos del Pibe de Oro.