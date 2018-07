El MOPC gastará USD 20 millones en seguros vip para sus funcionarios

La contratación en cuestión se efectivizó pese a que las propuestas sobrepasaron los G. 93.412 millones que la institución previó en la convocatoria. Empero, optaron por firmar el contrato en marzo pasado, que es la más elevada de los últimos años.

En el caso de la cobertura médica para los contratados (lote 2) y permanentes (lote 1) fue otorgado a la firma Protección Médica SA, representado por Alfredo Gabriel Menini Arancet, por G. 100.504 millones. Fue el único oferente para ambos lotes.

En el caso del servicio odontológico (lote 3) fue adjudicado a la firma Odontología 3 SA, representado por Roque Samuel Ramírez Nizza, por un valor de G. 11.160 millones. También fue el único oferente para este lote.

ÚH intentó tener la versión de la directora de Recursos Humanos de la cartera, Karina Depps, respecto a la millonaria contratación, pero no respondió las consultas, pese a insistencias. Pidió que se remitan las consultas a través de la Dirección de Comunicaciones, donde prometieron responder esta semana.

De acuerdo con los datos, la institución paga un promedio mensual de G. 1.250.000 por cada uno de sus más de 3.000 funcionarios, sin que se les descuente un solo guaraní del salario. Mientras tanto, la salud es pésima para otros sectores menos favorecidos.

Se le consultó sobre el tema a Carlos López, secretario general del Sindicato de la Administración Central e interior del MOPC, quien señaló: “El Presupuesto de Gastos de la Nación establece hasta un monto de G. 1.500.000 por funcionario para pago de seguro médico” y que “casi todos los entes públicos tienen y de eso se paga los seguros”.

El sindicalista optó por no responder la pregunta si no le parece exagerado que se usen USD 20 millones para un seguro privilegiado, siendo que la ciudadanía común no tiene ni medicina en los hospitales públicos.

Otros privilegiados. Además de los funcionarios de Obras Públicas, existen otros sectores privilegiados que gastan millones del dinero público para seguros médicos de primera, pese a que cobran un salario elevado. Por ejemplo, a los diputados, senadores y parlasurianos, G. 1.600.000 al mes para este beneficio, lo que implica un egreso del erario público de G. 228.800.000 mensualmente y G. 2.745.600.000 al año, lo que equivale a más de USD 500.000. Hasta ahora, solo unos pocos parlamentarios optaron por renunciar a este privilegio.