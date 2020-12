El “mata mata” no da créditos ni otorga antecedentes de favoritismo

Se baja el telón del Clausura con el denominado playoff que resultó apasionante por el famoso “mata mata” que derivó en cuatro semifinalistas que lidiarán el pase a la final entre la tarde y la noche.

En primer turno a las 18:30 hs en el Defensores del Chaco Sol –Olimpia y luego en cancha de Cerro, a las 21 hs Guaireña– Guaraní. La final será el miércoles a las 19:30 en Sajonia. Haciendo un repaso el equipo dirigido hoy por Celso Ayala despachó a Nacional. El apodado danzarín no llegó mucho pero fue eficaz, el golazo del Mudo Valdez fue de altísimo nivel para marcar la diferencia. El Chito sabe de las limitaciones y lo que tiene a favor, por eso ya se habrá replanteado un par de veces como enfrentar a Olimpia (muy motivado por eliminar a su clásico rival), que sin andar firme tiene jugadores de vasta experiencia como su mayor referente Roque Santa Cruz y hasta es natural que ponga cuidado especial con el Pollo Recalde que marca diferencia con el resto. Por su parte, Nacional venía bien bajo la mano de Hernán Rodrigo López de manera invicta, perdió uno y quedó afuera. De todas maneras, las perspectivas son buenas para la próxima temporada donde se podría avizorar un futuro interesante y que retocando algunos puntos puede ser protagonista principal en el torneo local generando también buenas proyecciones en el campo internacional. Por el lado del decano, encontró Gorosito una salida de escape estratégica en el último juego. Las críticas mermaron, se acrecentó la confianza y que de avanzar, quedará muy cerca del título, como de hecho esa misma ambición la tiene su rival de turno, Sol, aunque las presiones son distintas para uno y otro. El decano tiene a favor acentuados triunfos ante el azul en los últimos años, rompiendo el viejo adagio que decía “Olimpia enfrenta a su sombra negra” cuando se hablaba de Sol. Eran otros tiempos, aunque ahora con eliminación directa nada es previsible. Volviendo a los objetivos. El franjeado ya aseguró su presencia en la Copa por acumulativo pero para meterse en fase de grupos deberá ser campeón. Sol también apunta al título, atendiendo que no tiene otra, ya que en la suma de puntos no le alcanzó. Guaireña, la revelación El cuadro de Villarrica pasó etapas y se erigió en serio aspirante del segundo torneo del año. Sobrellevó primero la permanencia en la categoría que era su primer objetivo, avanzó superando tormentas y mantuvo al orientador Troadio Duarte, pese a las presiones de su misma federación. Ahora predispuesto a dar el gran golpe ante Guaraní convirtiéndose en un candidato no considerado para la disputa del título cuando empezaba la temporada. En recompensa por el primer objetivo de continuar en Primera hay una bolsa de 650.000 millones a ser entregado al plantel antes del juego ante el aborigen (el cuerpo técnico tiene un convenio aparte) y con una ruta marcada para la Sudamericana que contempla 375.000 dólares por partido de local y la distribución por el acuerdo llegado consigna: 30% para los jugadores y 70% para el club. Ya habrá tiempo para la preparación del torneo organizado por la Conmebol que arrancará en Primera Fase el 16 de marzo, considerando que el Apertura 2021 se iniciará el 5 de marzo. Es razonable que habría que buscar tener un plantel más amplio, sin descartar a los que hacen tan buena gestión en la actualidad. Más que meritorio todo y digno ejemplo cuando las cosas se hacen bien. Su rival de mañana, Guaraní apunta a la definición del campeonato tras en un gran segundo tiempo ante Libertad, y deseoso también de meterse en la lucha decisiva del próximo miércoles. Su eliminación copera fue un duro golpe tras haber cumplido una previa magnífica. Ante Gremio no cumplió y ésta oportunidad es una válvula de escape para sus pretensiones. Revisión completa Libertad, con presencia asegurada en la segunda fase de la Libertadores va por el próximo torneo ya a cargo de Daniel Garnero, quien tras lograr cuatro títulos consecutivos con Olimpia y cambiado posteriormente en el Clausura analizará con la dirigencia liberteña el material disponible. Los primeros trabajos comenzarán en Tuyucuá y los adelantados serán San Martin, ayudante del DT argentino (que está en el país), Sebastián Rambert y el preparador físico Darío Acevedo. El 3 de enero se tiene previsto el hisopado cumpliendo con el protocolo médico, al otro día el viaje y el 5 el comienzo de la pretemporada en el CIDE de Ciudad del Este. En contrataciones, están asegurando a Pedro Delvalle y a Bautista Merlini, quienes coincidentemente se van a enfrentar esta noche. La situación de Sergio Aquino también debe aclararse puesto que está más cerca del retiro que del campo y su nuevo cargo podría ser nexo entre directiva y cuerpo técnico. Cinco o seis no seguirían y contemplaría a los colombianos Bocanegra y Mejía, todo sujeto a lo que determine el nuevo DT. Del gumarelo se esperaba mucho más en la presente edición, trajeron a Ramón Díaz, contrató a Morínigo quien conoce sobradamente la casa, a las apuradas lo reemplazó Samudio y ahora intentando con Garnero una nueva imagen. Con destino aztecaTiene todo listo el arquero de la selección nacional Antony Silva para el viaje a México e integrar la plantilla del Puebla finiquitando de esta manera los trámites para su inminente incorporación al citado club mexicano que el 8 de enero enfrentará a las Chivas de Guadalajara en el arranque del campeonato. Silva anduvo muy bien en la albirroja, acertó Nacional con su contratación erigiéndose como figura capital en la academia. Esta será su primera participación en tierras mexicanas, donde hay buena cantidad de compatriotas. Antes en el exterior jugó en Argentina, Brasil y Colombia. Deseos para Antony que le vaya muy bien, contemplando los partidos por las eliminatorias que se reiniciarán en marzo ante Chile y Colombia.