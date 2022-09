El martillo, implemento desconocido

Combina la fuerza con la técnica de giro, donde los atletas buscan tirar la más lejos posible de la jaula de lanzamientos. Nuestra entrevistada de hoy se prepara con mucho entusiasmo para competir en los Juegos Odesur, Asunción 2022. “Tengo la capacidad de concentrarme a la hora de lanzar y de no compararme con las competidoras, me distingue la manera de ver las situaciones a la hora de entrenar y competir”, destacó Nair Aramí Godoy Cano, atleta de 22 años que representará al país en estos Juegos frente a su familia y amigos.

“Es un sentimiento que no puedo explicar, la satisfacción es muy grande al verle a mi familia y amigos ahí en la grada vibrando conmigo a la hora de competir, porque ellos son parte de todo este gran proceso”, se refirió sobre el apoyo que le brindan los amigos y familiares.

Sus inicios. Entrena desde hace 8 años, y se vinculó al atletismo en su época de colegio, y considera que el martillo le eligió a ella. “Es una disciplina bastante difícil la verdad para nosotras las mujeres, el hecho de estar lanzando y compitiendo por mi país ya me hace una mujer guerrera, a mí me encantan los desafíos y el martillo se volvió eso en mi vida, me inspiró el hecho de que muy pocas mujeres hagan esta modalidad y obviamente el amor al deporte”, comentó.

Explicó que su rutina de entrenamiento abarca de lunes a sábado y tres horas por día. “Mi entrenador actual es Plinio Penzzi, trabajamos de lunes a lunes y las cargas van variando dependiendo de las competencias”, mencionó.

Como todo atleta en Paraguay, si no trabaja no podría entrenar. “Por las mañanas trabajo, a la tarde me dedico al martillo y por la noche tengo mis estudios en la facultad”, subrayó que lo más duro en el atletismo es la falta de apoyo.

El atletismo tendrá unos 30 atletas que competirán por el país, del 12 al 15 de octubre en la pista del COP.



Nair Godoy, lista para hacer realidad su sueño de representar al país en los Juegos.



La prueba

El martillo es un evento del atletismo que se realiza en una pista. Las mujeres compiten con implementos de 4 kg de peso, los varones con 7 kg.

El lanzamiento se realiza desde un círculo de 2,15 m de diámetro, de cemento o una superficie similar, instalado dentro de una jaula de seguridad, protegida con redes. Se realizan tres lanzamientos, más otros tres para los ocho atletas con mejor marca válida, o para todos si son ocho o menos.

El lanzamiento de martillo en categoría masculina forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos desde París 1900. Las mujeres desde el 2000.



Comienza relevo de antorcha

Esta tarde a las 15:00 llega al país procedente de Cochabamba, Bolivia. Será recibida en el espigón presidencial por las autoridades.