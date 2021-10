El lunes y martes, días candentes en Ascenso

La última fecha de la Intermedia tendrá un final de película, donde todo se definirá entre el lunes y martes próximos con relación al ascenso, promoción y descenso.

El lunes, Fulgencio Yegros vs. Capiatá y Atyrá vs. Santaní (9:30), duelos por conocer al último descendido; el equipo santaniano tiene una ventaja de dos puntos sobre los de Capiatá. El martes, más apasionante aún se juega la plaza a Primera: Ameliano vs. Iteño; Tacuary vs. Rubio Ñu (15:30), en simultáneo. El Tacua tiene un punto de ventaja sobre la V azulada.