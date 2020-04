El lindo gesto de Orué

Comenzó lamentando la situación global por la que atraviesa el fútbol. “Extraño mucho correr, practicar en grupo, todo ese contexto que hace a un deportista. No es lo mismo realizar las actividades desde la casa”, confesó. Hablando de lo económico, “el club se está portando con nosotros, no tenemos retrasos en el cobro y no hubo planteo de reducción de los salarios”.

Derlis añadió, “tengo un emprendimiento y de eso me ocupo en el tiempo restante cuando no estoy en mis actividades físicas”.

“Soy del pensamiento de que a la gente no hay que darle dinero para ayudar. En mi caso le pedí a mi hermano, porque yo no podía ir al establecimiento que tenemos en el interior, que faene una vaca y repartiera la carne a los lugareños de mi ciudad natal (San Juan Nepomuceno). Está fea la situación por allá. De esa forma es más directa la ayuda”, mencionó Orué.

Derlis Ricardo Orué Acevedo, 31 años, tiene una amplia trayectoria a nivel local. Debutó en Gral. Díaz en el (2007); jugó en el 12 de Octubre (2008); entre el (2009- 2010) en filas de Olimpia; desde el (2011-2016) jugó en Nacional, es uno de los jugadores del épico plantel que llegó a la final de la Libertadores 2014, que consagró como campeón a San Lorenzo. En el (2017) tuvo un paso por Libertad y retornó en el (2018) a Nacional; su único pase a un equipo extranjero fue con el Mineros de México (2018-2019).