El interior blinda todos sus accesos por temor al contagio con Covid-19

A modo intimidación colocaron dos ataúdes sobre el gran montículo de tierra que no permiten el ingreso; solo han podido salir de la ciudad hasta las afueras del pórtico los comerciantes para retirar sus pedidos para abastecer sus comercios. A las afueras de la ciudad se observa una larga fila de proveedores.

“La decisión de colocar tierra y cajones en el acceso la tomamos en la tarde del jueves, ya lo habíamos pensado hace un tiempo, pero por el bien de los comerciantes no lo hicimos, sin embargo, la inconciencia de la gente que no para de venir, no nos dejó otra alternativa más qué buscar medidas extremas, estamos con medio de una severa crisis sanitaria y en base a todo lo que observamos en las redes y como autoridades buscamos proteger a nuestra ciudad”, expresó Jorge Duarte, concejal municipal de Ayolas.

El edil mencionó que tuvieron que implementar esta medida, principalmente, por la queja de los mismos comerciantes que denunciaron que algunos proveedores no cumplían con las medidas sanitarias indicadas.

“La aplicación de esta medida se reforzó porque los mismos comerciantes denunciaron que en estos días algunos proveedores, que venían a la ciudad, utilizaban sus guantes y tapabocas solo para pasar el pórtico y al entrar a la ciudad ya no tomaban las medidas de seguridad necesarias, entonces nos vimos en la necesidad de reforzar las disposiciones sanitarias vigentes, para salvaguardar la vida de nuestros pobladores y la nuestra, no tenemos aún fecha para sacar la tierra y los ataúdes seguiremos cuidándonos”, manifestó Duarte.

Con está medida se busca que haya el menor contacto posible entre las personas y se permita solo el ingreso de alimentos, no así de bebidas alcohólicas. “Los proveedores se acercan hasta el montículo de tierra de hacia afuera de la ciudad, allí llaman a sus clientes vienen retiran sus productos, se les rocía con lavandina y agua a los vehículos, tanto por dentro como por fuera; mientras que las bolsas y cajas de productos rociamos agua con alcohol, solo se permite el ingreso de productos de 1ª necesidad, los que traen bebidas alcohólicas y otros productos que no son de 1ª necesidad les pedimos que se retiren“, agregó.

El intendente comunicó la medida asumida a las autoridades nacionales explicó el edil. “El intendente se comunico con las autoridades nacionales para informar sobre la medida que tomamos, nos dijeron que podrían venir maquinarias de obras publicas para esparcir la tierra que colocamos, hasta ahora no han venido, si esto ocurre no sabemos como va a reaccionar la ciudadanía que apoyan esta medida, pedimos a aquellos que piensan en venir al interior en Semana Santa que no lo hagan, porque sin querer estarían trayendo con ellos a la misma muerte (el coronavirus) exponiendo a sus seres queridos” indicó el concejal.

El intendente de Ayolas Carlos Duarte, menciono que esta dispuesto a asumir las responsabilidades jurídicas necesarias por la medida asumida.