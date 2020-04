Por la 1080AM en Fútbol a lo Grande, PZ10, despotricó con fuertes expresiones contra el mandamás Édgar Monges. “El hambre y las obligaciones no esperan, si no se llega a un acuerdo dejaría 12 de Octubre”, remarcó y continuó expresando: “Me mintieron en la cara, prometieron que iban a pagar antes del 10 (de abril) y no pasó, hace 48 horas no responde las llamadas. No solo se deben sueldos, también premios a compañeros que ascendieron”.

“Cómo los clubes pueden seguir teniendo deudas con los jugadores si la APF está al día con ellos. Sabemos que la situación es complicada, pero te hacen una propuesta y no la cumplen”, finalizó.