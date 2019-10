El Guasón arriba a los cines con la gran actuación de Joaquin Phoenix

La propuesta fílmica sigue la historia de Arthur Fleck, un hombre que lucha para integrarse a la fragmentada sociedad de Gotham, trabajando como payaso durante el día, intenta destacarse como comediante de stand up por las noches. Preso dentro de una existencia repetitiva, entre la realidad y la locura, decide tomar una decisión que genera una reacción en cadena, con graves consecuencias. “Antes creía que mi vida era una tragedia, pero me he dado cuenta de que es una comedia”, refiere el personaje en uno de los trailers.

La nueva apuesta de DC en la pantalla grande, es dirigida por Todd Phillips, conocido por la trilogía The Hangover.

En esta ocasión, Phillips se encargará de presentar una cinta particular, orientada al drama con un protagonista profundamente vinculado a la comedia, un personaje que posee un característico humor macabro, que expondrá la relación entre una sociedad corrompida y la locura.

El gran desafío de encarnar a unos de los papeles más complejos del cine, recae esta vez sobre las espaldas del actor Joaquin Phoenix, nominado en tres ocasiones a los premios Oscars, entre ellas, por su conocida interpretación de Cómodo en la cinta del 2000, Gladiador. En su preparación para representar al villano de los comics, Phoenix perdió 23 kilos.

Expectativa. La cinta fue galardonada con el León de Oro en el Festival de Venecia, además de obtener una extensa ovación durante su presentación en presencia del director y el actor principal. La interpretación de Phoenix posee un potencial para concurrir a los premios Oscars del año que viene, según sentenciaron varios críticos del cine.

Robert de Niro, que integra el elenco de película, fue protagonista de dos cintas que sirvieron de referencia para Guasón, por un lado Taxi driver, de 1976, y por el otro The king of comedy, de 1982. En cuanto a la historia, la novela gráfica The Killing Joke, de Alan Moore, que aborda el origen del villano, sirvió para nutrir el guión.

La cita está envuelta en polémicas antes de su estreno, por una supuesta incitación a la violencia y con un oscuro antecedente que envuelve al personaje, la masacre ocurrida en una sala de cine en Aurora en el 2012, durante el estreno de The Dark Knight Rises, perpetrado por James Eagen Holmes quien se autodenominó Guasón en la ocasión. Por ello fue necesaria la aclaración de la productora Warner Bros, a través de una nota oficial, en la que remarcaba que el guasón se trata de un personaje de ficción y que no existe la intención de realzarlo como un héroe.

Phoenix se une a un grupo de selectos actores que interpretaron al príncipe del crimen de Gotham, como Jack Nicholson, en Batman, de 1989, dirigida por Tim Burton; Heath Ledger, en The Dark Knight, en 2008, interpretación que le valió un Oscar póstumo; y recientemente, Jared Leto, en Suicide Squad, del 2016.

A diferencia de las demás interpretaciones, en las que el personaje se ubicaba como antagonista, en esta ocasión el Guasón será el personaje central de la obra.



Ficha técnica

Título: Guasón.

Dirección: Todd Phillips.

Actores: Joaquin Phoenix, Robert de Niro.

Actores secundarios: Frances Conroy, Brett Cullen, Zazie Beetz, Jolie Chan, Marc Maron, entre otros.

Guión: Todd Phillips y Scott Silver.

Fotografía: Lawrence Sher.

Música: Hildur Guðnadóttir.

Género: Drama, policial.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 121 minutos.

Calificación: Apta para mayores de 13 años.

Distribuidora: Warner Bros.

Premios: León de oro - Festival de Venecia.

Sinopsis: La cinta aborda el origen del Guasón, principal villano de DC, el archienemigo del superhéroe Batman.