“El grupo es bastante unido”

Arce también destacó el trabajo de Fabián Franco, un jugador que lo tiene visto de hace un buen tiempo. “Con Fabián hablo mucho, lo dimos a General Díaz con la condición de traerlo de vuelta en cualquier momento, hace rato lo estoy esperando. Tiene muchísimo potencial, el que está demostrando”.

Lesionados y vuelta. Sobre los diagnósticos de Alan Benítez y Robert Piris, Arce confía en que los podrá tener para el choque del miércoles ante Colón en Santa Fe. También valoró la entereza que muestra Sergio Díaz en su recuperación de la rotura de ligamentos. “No espero menos de él, es un chico introvertido pero muy fuerte. No hablamos pero nos dimos un gran abrazo, estoy seguro que va a volver mejor, más maduro todavía; si algo se encuentra en una lesión así es que fue en la otra rodilla, no en la que fue operado”, comentó Arce sobre Díaz.

“Robert (Piris) está mejor, va a viajar, creo que va a llegar para jugar. Es muy guapo, muy fuerte mentalmente, no llegó a tener una lesión sino que el edema que tenía desapareció. Alan (Benítez), en el primer examen, no apareció nada, se hizo una resonancia y no tuvo lesión”, dijo Chiqui.

Sobre la Libertadores fue claro: “Nuestra primera obligación es clasificar; si clasificamos antes es mejor para ir dosificando las cargas”. Si gana el miércoles, el Ciclón ya podría sellar su pasaje a octavos.



63,3%

de rendimiento tiene Arce en este ciclo al frente de Cerro. Con 56 victorias, 22 empates y 22 derrotas.



Francisco Arce destaca la buena mixtura entre los juveniles y experimentados en Cerro.