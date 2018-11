El Gobierno no atiende reclamos y está aplazado para sectores sociales

Por un lado, Eladio Flecha, integrante de la Federación Nacional Campesina y secretario general del Partido Paraguay Pyahurã (PPP), lamentó que Abdo Benítez no atendió al sector campesino.

“Este Gobierno ni siquiera habló del sector campesino en estos cien días, y mucho menos para llevar adelante un programa de desarrollo, no solo para el campesinado, sino para todos los sectores de nuestra sociedad. La educación sigue en las mismas condiciones, la salud también, continúa la falta de trabajo, la falta de vivienda y la reforma agraria no está en su libreto. Entonces, nosotros podemos decir que los cien días de gobierno son un fracaso total, porque ni en su discurso encontramos líneas de esperanza”, expresó Flecha.

Afirmó que Abdo Benítez sigue la misma línea del anterior gobierno de Horacio Cartes, o pero aún. Agregó que el mandatario solamente habla de las internas coloradas y no muestra compromiso con el país. “El presidente tiene que hablar de inmediato sobre desarrollo nacional, reforma agraria, vivienda, fuentes de trabajo. Incluso desatiende a los damnificados por la crecida del río. Entonces, qué podemos esperar. Es un fracaso total”, reiteró el líder campesino.

Flecha habló de la situación de carencias y desatenciones gubernamentales en la que se encuentran sumidos los campesinos y se mostró apenado porque los últimos gobiernos no atendieron los reclamos. Reiteró que Marito al parecer seguirá por la misma senda.

PREOCUPADO. Por su parte, Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), se mostró preocupado por lo que sucede con sectores como los pueblos indígenas y el mismo campesinado. Refirió que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) fue puesto en manos de una persona sin el bagaje necesario para encarar la situación crítica que atraviesan los pueblos nativos. La presidenta del Indi es Ana María Allen y los indígenas incluso vienen solicitando su salida.

Ayala advirtió que Paraguay es un país que enfrenta una crítica situación indígena, con numerosas condenas y observaciones internacionales por la violación de derechos de pueblos indígenas, y la realidad podría empeorar si no se toman medidas.

Asimismo, el directivo de la Codehupy resaltó que no tiene “la menor idea de quién es el titular del Indert” (Horacio Torres), un ejemplo claro de que no se está atendiendo convenientemente el problema de la tierra. “Estamos de vuelta ante una situación en donde no hay ningún liderazgo en un tema sensible como es la cuestión agraria, la cuestión de tierra”, declaró.

TENDENCIA. Igualmente, Ayala Amarilla reconoció que “cien días son pocos” para calificar a un gobierno, pero “de todos modos marcan una tendencia, una línea, que no necesariamente tiene que seguir igual, claro que hay cosas que se pueden rectificar y mejorar”. “Esperamos que el Gobierno pueda tomar nota que nuestro país tiene severos problemas en materia de derechos humanos. No podemos seguir omitiendo la cuestión ambiental, la de educación, la cuestión indígena, el problema agrario. Esperemos que la reacción ciudadana llame a una reflexión profunda sobre las prioridades de la clase política”, manifestó.

El directivo también cuestionó el nombramiento de personas que no reúnen perfiles adecuados a los necesarios. “Me refiero concretamente a ámbitos como la educación, que está en manos de un funcionario que, en nuestra opinión, por sus expresiones mismas, dista mucho de ser una persona que pueda liderar en términos democráticos, de derechos humanos, un plan de reforma educativa”. Además, se mostró apenado porque el Gobierno no está dando la importancia necesaria a los problemas medioambientales. “El Ministerio del Ambiente, que está llamado a ser la institución más importante en el contexto de un país con tanta devastación ecológica ambiental, también está en manos de un dirigente político que carece totalmente de experiencia en ese ámbito”, aseveró Óscar Ayala Amarilla.

TRABAJADORES. Por último, Víctor Insfrán, secretario de relaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), indicó que todavía no pudieron hablar con el mandatario desde que asumió. “La semana que viene tenemos una reunión, vamos a presentarle propuestas, conversaremos sobre la informalidad laboral, la seguridad social. Eso va a ser buscando la formalización del empleo. En general, vamos a insistir sobre un plan de reforma educativa”, indicó.

Añadió que el sector trabajador del país buscará participar en el diálogo de la reforma tributaria. “Creemos que los impuestos indirectos no deben castigar más al sector desposeído”, expresó Insfrán.

Al mismo tiempo, se mostró cauto con respecto a una evaluación de los cien días de gobierno, aunque afirmó que la intención de la CUT es que “siempre” se escuche a los trabajadores, y se los haga partícipes de las decisiones gubernamentales.

