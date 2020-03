El Gobierno convoca al EEN para elaborar estrategias de mitigación

El secretario de Estado indicó, a través de sus redes sociales, que los equipos técnicos del Fisco y del Banco Central del Paraguay (BCP) ya se encuentran abocados a diseñar las propuestas que permitirán suavizar los efectos colaterales del combate a la enfermedad. Estos planteamientos serán puestos a consideración de los miembros del EEN.

En ese contexto, el también jefe del Equipo Económico recalcó que por instrucción del presidente Mario Abdo Benítez, el Ministerio de Salud Pública tendrá “prioridad absoluta” en la asignación de recursos presupuestarios para mitigar los efectos del coronavirus.

Aseguró finalmente que el EEN viene ya acompañando y evaluando diariamente los efectos de la pandemia en la economía interna.

Pedido. Mediante una nota enviada a Hacienda y al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (Cncsp) había alertado días pasados sobre los enormes perjuicios que puede generar el coronavirus en la economía.

El gremio resaltó que esto no solo implica una merma significativa de la importación y la disminución del comercio por el quiebre de stock de varias fábricas en China y otros países afectados por la racionalización del trabajo, sino que también afectará al Estado en la recaudación aduanera y tributaria, lo que tiene un impacto final sobre el financiamiento de las políticas públicas (ver la infografía).

Tras una reunión mantenida este martes, el EEN informó que ya estaba monitoreando cuidadosamente los efectos del coronavirus.

El vocero del EEN, Humberto Colmán, indicó que el avance de esta enfermedad podría tener su efecto principalmente en el precio de los commodities y en el comercio de frontera por una menor cotización del real y eventuales retrasos en el ingreso de productos desde el país asiático.

Remarcó que aún no ven alarmas que podrían generar preocupación y que incluso creen que la proyección de crecimiento del 4,1% no se verá afectada. No obstante, afirmó que las políticas macroeconómica, monetaria y fiscal están listas para evitar una nueva caída interna.