El Gobierno afirma que no se politizará la asistencia

El ministro Hugo Cáceres, jefe de la Unidad de Gestión del Gobierno, insistió ayer que no se politizará la entrega de los kits de alimentos. “Es un kit de alimentos de 40 kilos”, detalló Cáceres al programa La Lupa de Telefuturo, reiterando que aún no hay fecha de entrega.

Explicó que el kit es suficiente para una familia por 40 días y señaló que serán cuatro los grupos que lo recibirán, como los trabajadores informales que no están pudiendo ejercer sus actividades; los trabajadores formales que ganan salario mínimo o menos; las comunidades indígenas; y los niños, a través del Programa Abrazo del ministerio de la Niñez.

Admitió que es un desafío que no se politice la ayuda y señaló que la entrega no está en manos del Ministerio de Desarrollo Social únicamente porque se exige una capacidad logística muy importante, que ya tiene la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). “No se trata de instituciones en particular sino de un trabajo en conjunto”, afirmó.

Agregó que es muy importante llegar a los casos en situación de pobreza extrema. “Queremos que ninguna familia pase por situación de hambre”, apuntó.

Sobre el temor de que la licitación se otorgue a los mismos de siempre, aseguró que no solamente colorados serán beneficiados. “Ayer en Central teníamos más intendentes que no son del Partido Colorado, y el control es importante con el comité multisectorial, con representantes de diversos sectores”, dijo.

Detalló que habrá tres mecanismos de transparencia: el comité con distintos representantes de cada ciudad; la tecnología, para cruzar las bases de datos; y el trabajo de La Secretaría Técnica de Planificación (STP), que también controlará las listas.