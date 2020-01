El genio de George Orwell

Los santos siempre deben ser juzgados culpables hasta que se demuestre su inocencia”, escribió George Orwell en 1949. Se refería al recientemente asesinado Mohandas Gandhi; pero en estos días la misma prueba podría aplicarse a sí mismo, en los 70 años transcurridos desde su muerte. Orwell se ha convertido en un santo secular, venerado como vidente y narrador de la verdad, honrado por su valor moral, su intelecto afilado y su prosa dura como un diamante. El historiador social Noel Annan lo describió una vez como “el primer santo de nuestra era: Peculiar, feroz, independiente y obligado a ninguno”.

Nacido en 1903 en la India como Eric Arthur Blair, hijo de una familia de administradores coloniales de nivel medio, comenzó a seguir el mismo camino que su familia, registrándose como policía en Birmania justo después de la escuela. Su posición y experiencias en Birmania tuvieron un gran impacto en él, y no se hizo ilusiones sobre el propósito que tenía allí. Sus primeros escritos apuntaron agudamente a la hipocresía del imperio británico y a aquellos que la defendieron bajo una bandera de libertad e iluminación. Regresó a Europa y se sumió en una situación de pobreza, viviendo con personas sin hogar, trabajando en empleos de salarios bajos y luchando por convertirse en escritor. También fue entonces cuando adoptó el seudónimo de George Orwell. Estas experiencias produjeron Sin blanca en París y Londres (1933), un libro que capturó brillantemente las condiciones de vida de los pobres con una acusación devastadora de los ricos. En 1937, Orwell escribió su famoso relato de los mineros del norte de Inglaterra durante la recesión económica de mediados de la década de 1930, El camino a Wigan Pier (1937).

La mejor contribución de Orwell a la tradición revolucionaria es su relato de primera mano sobre la lucha contra el fascismo en la Guerra Civil española, Homenaje a Cataluña (1938). Después de la victoria de los trabajadores españoles en la Revolución de 1936, Orwell se unió a miles de personas para defenderla de la contrarrevolución fascista del General Franco. Pero como describe en esta obra, el potencial de revolución en España fue traicionado por el gobierno dominado por los comunistas y el Ejército Popular. La traición de la Revolución española por parte del Partido Comunista y el Pacto Hitler-Stalin, firmado en 1939, cimentaron el amargo disgusto de Orwell con el estalinismo. Estaba indignado por el ataque generalizado contra miles de trabajadores que habían luchado contra el fascismo y resultaron heridos, así como el que recibió un disparo en el cuello y casi muere.

Orwell consiguió un trabajo como corresponsal en tiempo de guerra para la BBC. Desde este lugar, denunció la hipocresía de los medios y políticos británicos a quienes estaba dispuesto a etiquetar como criminales de guerra junto con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Como escribió en su columna en el Tribune, un periódico de izquierda vinculado al Partido: “Un mundo en el que está mal asesinar a un civil individual y el derecho de arrojar mil toneladas de alto explosivo en un área residencial a veces me hace preguntarme si esta tierra nuestra no es un basurero utilizado por algún otro planeta”. También instó a la construcción del socialismo, viendo el fin del capitalismo como la única solución a la miseria económica que enfrenta Gran Bretaña y la amenaza del fascismo desde Europa. Aunque nunca estuvo activo en una organización socialista, se unió al Partido Laborista Internacional en 1938. Cuando la revolución de los trabajadores no se materializó al final de la guerra, Orwell se hundió en la desesperación, escribiendo constantemente contra el totalitarismo en el American Partisan Review. Fue uno de los primeros y más valientes escritores antiestalinistas. “Destruir el mito soviético” fue clave antes de que se pudiera construir un verdadero socialismo, y esta idea fue la fuerza impulsora detrás de prácticamente todo lo que Orwell escribió en la última década de su vida.

Fue en este contexto, descontento con la izquierda y la clase trabajadora e indignación con el totalitarismo, que Orwell escribió Rebelión en la granja (1945) y 1984 (1949). Pero 1984 en particular trata tanto de los horrores del capitalismo británico y la carrera de armamentos nucleares como de Stalin. Como él describe tan bien en El capitalismo y el comunismo: dos caminos hacia la esclavitud: “El capitalismo conduce a colas de paro, la lucha por los mercados y la guerra. El colectivismo conduce a campos de concentración, adoración a líderes y guerra. No hay salida a menos que una economía planificada se puede combinar de alguna manera con la libertad del intelecto”.

Rebelión en la granja y 1984 son parábolas de revoluciones fallidas, historias trágicas que traicionan el pesimismo de Orwell sobre la posibilidad de resistencia. El significado de ambas novelas ha sido ferozmente debatido tanto por la izquierda como por la derecha.

Artista político

Orwell se consideraba a sí mismo escritor político y artista. Estaba muy interesado en el lenguaje y escribió novelas nítidas y queridas, no solo porque creía que la escritura directa era la más efectiva, sino también porque le gustaba más el estilo. Él dijo: “Lo que más he querido hacer en los últimos 10 años es convertir la escritura política en un arte. Mi punto de partida es siempre un sentimiento de partidismo, una sensación de injusticia (...). No puedo decir con certeza cuáles de mis motivos son los más fuertes, pero sé cuáles merecen ser seguidos. Y mirando hacia atrás a través de mi trabajo, veo que es invariablemente donde carecía de un propósito político que escribí libros sin vida, oraciones sin significado, adjetivos decorativos y embaucamiento en general”.

La brillantez de Orwell como escritor radica en su habilidad para transformar el lenguaje en arte.

El legado de Orwell debe verse a la luz de sus esfuerzos y visión generales, uno de trabajo inspirador denunciando el capitalismo en todas sus formas y, sobre todo, dando voz a una de las revoluciones obreras más importantes del siglo XX. Su escritura fue producto de su compromiso con la igualdad y el fin de la injusticia. Lo que podemos decir con total confianza es que Orwell, con todas sus fallas y debilidades, defendía las libertades civiles, se opuso a la explotación del llamado Tercer Mundo, a la tiranía y era un enemigo del sistema de clases.

Pensó que era un deber luchar contra estos males, intentar ayudar a crear un mundo mejor, nunca perfecto, sino mejor. A setenta años de la muerte de Orwell, su influencia es incomparable. Utilizamos “orwelliano” para describir cualquier cosa que nos parezca brutal, monolítico, implacable, deliberadamente despojado de significado o de alguna manera autoritaria. Ningún otro escritor ha suscitado tanta controversia o contribuido con tantas palabras y frases citadas incesantemente a nuestro léxico cultural, desde “Gran Hermano”, “doble pensamiento” hasta “crimen de pensamiento” y “Newspeak”. Convertirse en George Orwell es un tour de force innovador que traza el paso asombroso de un literato en una leyenda.