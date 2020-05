El fútbol vuelve a respirar

La pandemia de coronavirus alcanzó a todos los estratos y actividades del mundo. El deporte rey no fue la excepción con casi todas las ligas del mundo detenidas (excepto Bielorrusia y Nicaragua, que casi de forma suicida siguieron en disputa).

Pero tras dos meses, entre cuarentenas rígidas y flexibles, se ve que el retorno del fútbol está muy cerca, pero nunca será de la misma forma que habitualmente concebíamos, con canchas llenas. La primera gran liga del mundo en volver será la Bundesliga, que anunció el regreso para el próximo sábado 16 de mayo con el derby del Ruhr, entre Borussia Dortmund y Schalke 04. Las medidas que tomó el Gobierno alemán para autorizar el fútbol fueron varias, desde tomas de pruebas PCR a todos los planteles y allegados (donde varios clubes tuvieron jugadores con positivos a Covid-19), hasta la limitante drástica de personas dentro de los estadios. Mirando este ejemplo, la APF podría copiarlo, se mencionó en palabras de doctores de clubes, que en caso que jugadores de los planteles den positivo en las pruebas PCR, solo ese positivo será apartado y realizará la cuarentena, no todo el plantel, tal cual lo hace Alemania. Otras medidas que tomó Alemania son: Permitir un máximo de 213 personas dentro de un estadio (98 en el campo de juego y 115 en las gradas), mientras que otras 109 personas, incluido el personal de seguridad, estarían afuera de los recintos y no se permitirán aficionados dentro o en los alrededores del estadio. OTROS CASOS. La guía máxima en todos los países es la autoridad sanitaria local, siempre que lo autorice, el fútbol volverá a jugarse, es la orden que baja de FIFA a todas sus confederaciones y asociaciones. En España e Italia volvieron los entrenamientos individuales, todos con estrictos controles donde incluyen desinfección previa a los jugadores y distanciamiento. Tanto en La Liga como en el Calcio, todos los jugadores fueron examinados previo a la vuelta de los entrenamientos, para saber si contaban o no con el virus. Italia aún espera un visto bueno de su autoridad de salud para así realizar mayores trabajos y ver si puede finalizar este torneo, mientras que España tiene la hoja marcada en cuanto a los entrenamientos. Los españoles separaron en cuatro fases su pretemporada, la primera que están realizando ahora con entrenamientos individuales preferentemente al aire libre; luego se habla de un entrenamiento a puertas cerradas con locaciones desinfectadas, concentraciones en piezas unipersonales, con distanciamiento y alimentación especial; ya en la tercera etapa iniciarán los entrenamientos grupales de hasta 14 jugadores, siempre con las medidas de sanitización, ya con una concentración prolongada de los jugadores. En caso que algún jugador dé positivo en estas etapas, se lo aislará a él y no a todo el grupo. Ya en la última etapa se espera llegar a la competición en sí, sin público, con restricciones y ahí se permitirán los masajes deportivos y tratamientos de fisioterapia. En Inglaterra, aún no se hizo oficial el protocolo, pero sí se deslizaron algunas medidas que podrían estar en ese texto que es manejado solamente por doctores; entre los puntos se marcan la prohibición de escupir durante los partidos; prohibición de intercambiar camisetas, botellas de agua etiquetadas para cada futbolista y prohibición de festejar goles en grupo. Desde Paraguay, la APF sigue en reuniones primarias entre doctores para sacar un protocolo tentativo en donde los cuerpos técnicos y jugadores buscarán opinar; sacando algunas ideas desde el fútbol de viejo continente, adaptándolas a nuestra realidad económica.



FIFA habilita hasta cinco cambios por partido

La casa matriz del fútbol FIFA y la International Football Association Board (IFAB), ente que rige las normas del fútbol mundial, dieron luz verde a la modificación de reglas de fútbol para que los cambios por equipo pasen de 3 a 5, con plazo hasta final de año, esto para ser utilizado por los entrenadores en caso de cansancio o lesiones de sus jugadores tras el parate obligado por la pandemia de Covid-19.



Algo que deja en claro la FIFA e IFAB, es que la modificación de esta regla no es obligatoria, y cada Asociación deberá decidir si se acoge o no a esto. Sobre esto, Luis Kanonnikoff, secretario de la APF expresó: “Recibimos la circular de la IFAB y deja a la potestad de cada liga si decide aceptar esta modificación de los cinco cambios”, en charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.

Por el lado de la Conmebol, Frederico Nantes, director de competiciones, expresó: “Fue una sorpresa esta circular, así que vamos a convocar un panel de expertos para analizar esa normativa, para ver si se implementa en la Libertadores y Sudamericana”.

Desmentida. Respecto a otra información que estuvo circulando, de jugar los partidos coperos en canchas neutrales, Nantes fue enfático: “No hay ninguna intención de jugar en la fase de grupos o eliminatoria en canchas neutrales, hemos trabajado con las asociaciones locales para proseguir con el calendario original, respetando cada localía. Con la implementación de los protocolos claros”.