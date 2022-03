Luego de su victoria en Bogotá 1-2, Fluminense será local hoy a las 21:30 en el São Januário de Vasco, ante Millonarios, para cerrar la eliminatoria a su favor y ante su público, y pasar a la fase 3 de la Copa Libertadores, con USD 900.000 de premios acumulados. El club bogotano debe ganar por más de dos goles para avanzar o de una victoria simple para ir a penales. El ganador espera a Olimpia o Atlético Nacional.

Por otros pasajes. Luego de triunfar en Viña del Mar por 3 a 0, Everton visita al Monagas venezolano desde las 19:15. Los locales necesitan hacer cuatro de diferencia para pasar a la otra fase. Además, en La Paz, The Strongest deberá revertir los dos goles de diferencia (2-0) con que le ganó el uruguayo Plaza Colonia en la ida. El juego es a las 21:30. Mañana juegan Guaraní vs. América y el jueves Olimpia vs. A. Nacional.