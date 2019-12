El Festival del Cerro PerÃµ reÃºne a destacados artistas

Las entradas generales cuestan G. 30.000, mientras que las de preferencia, G. 50.000, y pueden ser adquiridas a través de la Red UTS y en puerta.

En su edición 2019, el evento reúne a seleccionados representantes nacionales e internacionales de diversos estilos musicales, tanto solistas, como bandas e incluso grandes conjuntos orquestales.

Entre ellos, se presentarán figuras del folclore nacional como el conjunto Cumbre Bohemia, al igual que el trío Nendive y el Grupo Oasis, de Villarrica.

Entre los artistas internacionales, ofrecerán sus temas: Deiner Bayona, ex integrante de la agrupación colombiana de vallenato, Binomio de oro, además de los Fuelles correntinos, integrados por los acordeonistas Emiliano y Pedro Balesta; y el ex integrante de Chapa C, el cubano Baby Rhagga.

Completan la lista de atracciones artísticas, la Orquesta del Ministerio de Defensa y el Ballet de Luz Marilen de Paraguarí.

Turismo. La propuesta organizada por la Asociación Ecoturística Cerro Perõ, es promovida con la intención de motivar el turismo en el Departamento de Paraguarí.

Al mismo tiempo, tiene el objetivo de propiciar el contacto con la ecología, el arte, la música y la cultura, a través de las costumbres y tradiciones al impulsar un ambiente festivo y folclórico.

En su octava edición, con el lema Preservando lo nuestro, el encuentro artístico fue declarado de interés turístico nacional por Resolución Nº 1606/2019 de la Secretaría Nacional de Turismo.