El esquema extorsivo de RGD se sostenía con apoyo político de OGD

Ex senador. Óscar González Daher, ex titular del Jurado.

El esquema de usura de Ramón González Daher comenzó a flaquear y las denuncias contra sus deudores fueron perdiendo fuerza en la Justicia, luego de la caída de su hermano, el ex senador colorado y ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher, considerado hombre fuerte del sistema judicial.

Hubiese sido imposible que se sostuviera por tanto tiempo la práctica extorsiva del clan sin el apoyo del poder político y judicial del ex senador colorado.

OGD fue destituido del Senado en diciembre del 2017, mediante la figura de la pérdida de investidura, tras el escándalo de los audios filtrados del JEM.

CASTIGO EJEMPLAR. Con la caída del clan González Daher, que pareció estrepitosa con grandes allanamientos de la Fiscalía a sus inmuebles y oficinas, acompañados de los escraches ciudadanos, varias víctimas decidieron iniciar sus denuncias contra el empresario luqueño y dar a conocer públicamente sus causas, por lo que hoy día aguardan por un ejemplar castigo por parte de la Justicia paraguaya.

La apertura de investigaciones y las numerosas denuncias que surgieron a partir de la caída del clan González Daher dejaron al descubierto los hábitos extorsivos del ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) con el manejo oscuro del poder político y judicial para maniobrar casos penales y expoliar a víctimas de usura.

Los indicios apuntan a que el poder que tenía el senador y presidente del JEM fue lo que ayudó a Ramón a fortalecer un esquema de usura y lavado de dinero por el cual hoy está procesado y por el que debe afrontar un juicio oral.

Como presidente del Jurado, OGD tenía la potestad de enjuiciar a fiscales y jueces; inclusive, los audios filtrados por los medios en el 2017 revelaron que usaba su cargo para presionar a magistrados, por lo que recibió una leve condena de dos años de prisión con suspensión tras hallársele culpable por tráfico de influencia.

VÍCTIMAS. Desde la Coordinadora de Víctimas de Usura de RGD denuncian que el clan González Daher contaba con el apoyo de una presunta red de jueces y fiscales que operaban a su favor, motivados por la influencia de Óscar González Daher.

Además, el empresario Juan Planás, una de las víctimas de RGD que hasta el momento pudo sacudirse del esquema y ganarle un pleito judicial al empresario luqueño en un juicio oral, recordó que con la caída de OGD del Senado y del JEM hubo cambios en el sistema judicial y su caso tuvo otro trato.

“Con la salida de González Daher del Senado y del Jurado cambia el ambiente y el trato de mi caso en la Justicia. Se vieron cambios y soplaban nuevos vientos. Algo de esperanza empezamos a tener y también empezamos a creer que con esto podíamos ganar el caso. Teníamos todas las evidencias para demostrar que no cometimos estafa”, relató Planás.

Usaban una práctica de doble cobro

Ramón González Daher, quien tenía una supuesta red de usura y doble cobro, realizaba elevados préstamos a personas que ya no podían obtener créditos en el sistema bancario. El modus operandi consistía en dar cheques por el monto solicitado y pedir a cambio cheques/garantía.

Lo que consta en la denuncia de Juan Planás y Julio Mendoza es que González Daher imponía intereses elevados, llegando a casi el 100% y fueron denunciados con esos cheques cuando estos ya no podían pagar o porque RGD no se hacía encontrar llegadas las últimas cuotas.

Luego promovía sus denuncia en la Fiscalía. Fue en la Unidad fiscal de Luque, donde formuló la mayoría de las denuncias. En 20 años, al menos 507 denuncias por estafa contra personas que recurrían a él solicitando préstamos.