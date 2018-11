El EPP como síntoma de la desidia oficial

A poco menos de una semana de haberse cumplido los 100 días del gobierno de Mario Abdo, el EPP aparece mostrando su mismo rostro: violencia, amenaza, muerte. Todo lo mismo. Y la reacción, discurso calcado de los sucesivos mandatarios precedentes: lucha frontal, no descanso, no habrá tregua, será una lucha de cuerpo a cuerpo... Nada de eso se vio ni se verá, eso de seguro. En el fondo, no les interesa el destino de la gente que vive dentro y fuera del campo.