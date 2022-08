El Ejecutivo vetará la repartija de USD 940 millones de la Itaipú

Huttemann aseguró en charla con Radio Monumental 1080 AM que la instrucción del presidente Mario Abdo Benítez es el veto. “La decisión está tomada”, anticipó el ministro sobre la iniciativa sancionada apenas esta semana, y que tuvo el respaldo generalizado de la bancada de Honor Colorado, además del apoyo de oficialistas y liberales.

“Conversé con el Congreso y me manifestaron que se trata de un proyecto que tiene más de 1.500 hojas y que va a llevar tiempo para que remitan al Poder Ejecutivo”, detalló el jefe de Gabinete. Añadió que la norma sancionada no es el camino correcto para dar respuesta al reclamo de los ex trabajadores, ya que la legislación va en contra de lo que establecen tratados internacionales por los cuales se rige la entidad hidroeléctrica.

En este sentido, indicó que es complicado disponer de recursos de la entidad por una norma nacional. “Itaipú es una entidad que planifica y define sus presupuestos y programas binacionalmente. Dicha ley iría en contra de lo que establece el Tratado”, enfatizó, y alertó que desde el Ejecutivo ven con preocupación el precedente que se generaría.

“Esto podría ser el puntapié inicial de otros proyectos que impongan a una entidad binacional el pago de ciertas deudas. Es un poco complicado ir por esta vía y es jurídicamente incorrecto”, remarcó Huttemann.

Adelantó también que en caso que no se acepte el veto del Ejecutivo en el Congreso, la IB ya comunicó que presentará una acción de inconstitucionalidad. “Esta ley es de aplicación imposible”, insistió el ministro, y recordó que la Corte en más de una ocasión se expidió favorablemente en lo que refiere a los recursos y la binacionalidad.

Más. El documento prevé una compensación y beneficios a ex trabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y educación de la usina de Itaipú, margen derecha.

“Una ley que le imponga una deuda a la Itaipú Binacional por fuera de los mecanismos que establece un Tratado creemos que no corresponde”, reiteró Huttemann en declaraciones en Palacio de Gobierno.



“Pago deben hacerlo empresas que emplearon a los ex trabajadores”

Por otro lado, desde las Campañas Itaipú 2023, Causa Nacional e Itaipú es también soberanía/Partido Paraguay Pyahurã, sostuvieron que el reclamo de los ex trabajadores que buscan ser compensados por la Itaipú es justo, pero los que deben pagar “son quienes fueron sus empleadores”, las empresas paraguayas Conempa, Ecomipa y CIE, “lideradas por los denominados Barones de Itaipú”.

“Las empresas contratistas y subcontratistas del lado brasileño y paraguayo han recibido por sus trabajos, durante la construcción de la represa de ltaipú, pagos en los mismos conceptos, siendo uno de ellos el relacionado al resarcimiento por desvinculación de sus trabajadores y otros beneficios laborales pagados a los trabajadores brasileños y no a los paraguayos”, admitieron las campañas en un comunicado. Reconocieron que el reclamo de los ex trabajadores “se trata de un derecho a la vida” y, por lo tanto, un derecho humano fundamental que no prescribe y debe ser reconocido, no cuestionado, conforme al Estado Social de Derecho que impera. “En cambio, sí corresponde indicar que los que deben pagar a tales ex trabajadores son quienes fueron sus empleadores”, aclararon en el mensaje.

“Estamos a favor de que se cumplan todos los derechos laborales, como se debían haber cumplido en su momento, y que tales derechos laborales sean pagados por las empresas privadas que debieron hacerlo en su momento, no importa cuán poderosos y dueños del país sean. Solo así alcanzaremos un Estado de Derecho”, señalaron.