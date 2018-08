El diputado Édgar Ortiz cuenta con su propia nutricionista en la Cámara Baja

Sin embargo y de acuerdo a fuentes parlamentarias, la funcionaria ingresó como recomendada del diputado liberal Édgar Ortiz.

El legislador reconoció que la citada funcionaria es su nutricionista. “La chica suele venir a mi oficina, porque me hace la dieta. Es mi nutricionista, porque yo soy diabético”, remarcó.

Sostuvo que no tiene “arte ni parte en su contrato, cada uno es responsable si participa o no, pero por el hecho que te estén haciendo la nutrición no puede ser que me quieran involucrar a mí”, aseveró.

El legislador estaba más preocupado en desmentir las supuestas versiones de que Ortellado era un familiar. “No tengo un solo hijo o hija en la función pública”, aseguró.

De acuerdo a los registros de asistencia de la Dirección Médica, la mujer, que tiene un salario de G. 8.300.000 más G. 1.100.000 por bonificación por responsabilidad acude solamente dos veces a la semana a Diputados.

Su horario es de 7.30 a 17.30, los lunes y martes.

Tras las primeras publicaciones sobre la superpoblación de funcionarios en el dispensario médico, Sandra Ortellado eliminó su cuenta de Facebook donde se podía ver los innumerables viajes alrededor del mundo que la misma realiza en cualquier época del año.

Los diputados, y entre ellos Ortiz, cuentan con un seguro médico vip con el que perfectamente pueden ser atendidos en varios sanatorios privados, de cualquier dolencia, sin necesidad de un gasto extra en la contratación de nutricionistas.