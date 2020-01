El departamento está dentro de la ley de militarización

La senadora Desirée Masi hizo hincapié en el tema, luego de que trascendió el proyecto de estado de excepción presentado por Blas Llano.

La legisladora expuso el decreto del ex presidente de la República Horacio Cartes que tiene que ver con la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interna.

“El presidente de la República decreta: dispónese el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la nación en operaciones de defensa interna en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”, refiere el primer artículo del decreto presidencial.

Se indica que la finalidad es garantizar la seguridad interna, dentro del marco legal establecido en la ley que modifica la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna.

Con esta ley fue que se creó la FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) para el combate contra el autodenominado EPP.

Entre otros antecedentes, también aparecen otras declaraciones de estado de excepción.

Una ley fue aprobada en el 2010 con un plazo de 30 días, y se incluyó a San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes.

En el 2011, se dio otra declaración de estado de excepción por 60 días para San Pedro y Concepción.

Recientemente, el año pasado se había aprobado la emergencia penitenciaria.

Sobre el punto fue consultado Blas Llano, quien admitió que se trata de una medida extrema.

No obstante, alegó que en democracia no es la misma situación. “Las garantías constitucionales están salvaguardadas. No deja de funcionar el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo”, indicó.

“Se da una excepción para tratar que grupos criminales transnacionales dejen de reinar impunemente en un departamento”, refirió.

“Puede existir cierto temor por parte de algunos sectores. No es lo mismo estado de excepción en democracia, que un estado de sitio en dictadura”, alegó.

Dijo que la gente de la zona merece que el estado le proteja en su persona y bienes.