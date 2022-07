“El cooperativismo supo ser resiliente tras la pandemia”

De ese encuentro, se rescatan los dichos de Graciela Fernández, quien puso de relieve que durante la pandemia nos ha cambiado a todos, en muchos casos para bien, como la imposición de la digitalización y la inteligencia artificial que se pusieron arriba de la mesa, ya sea con el teletrabajo, telecomunicación o telemedicina, y el cooperativismo supo acomodarse y entendió que ese era camino a seguir para acomodarse. “El cooperativismo en América fue resiliente, porque se dio cuenta que la productividad estaba no en la baja de empleos, no en decirle a la gente ‘no hay más trabajo’ como sucedió en otros tipos de organizaciones y empresas, sino en adecuar los ingresos. El cooperativismo entendió que debía adecuar sus intereses y que era el momento de las vacas flacas y con sus fondos supo adaptarse y estuvo preparado para enfrentar la pandemia. Se adaptó a no utilizar el mecanismo del desempleo y se adaptó en territorios y localidades para ayudar a su gente tanto en créditos como en trabajo”, significó Fernández.

También se refirió a la equidad de género y dijo que las mujeres fueron las que más sufrieron por el desempleo durante la pandemia. “Las mujeres no solo fueron las que más sufrieron por la violencia intrafamiliar sino también a causa del desempleo que las golpeó con fuerza”.

La educación. Por su parte, Guarco destacó su preferencia por trabajar en favor de la educación cooperativa. “Nuestros pioneros ya lo dijeron hace 200 años, que dentro de las prácticas que teníamos que incluir para tener una empresa exitosa, económica y socialmente, la educación era el pilar sobre la cual debían pivotar las otras prácticas. Así que siempre me encontrarán apoyando cualquier proceso de transformación social basado en la educación cooperativa”, expresó.

Agradeció a los dirigentes cooperativistas paraguayos por el trabajo que están realizando, con responsabilidad y compromiso, para la organización de la IV Cumbre Cooperativista de las Américas, que se realizará en Asunción entre el 27 y 29 de octubre. “Nosotros jugamos de memoria, porque ambos entendemos (con Fernández) que la construcción de un liderazgo nace en los territorios, en donde se ordenan las políticas que requieren las distintas experiencias cooperativas”, expresó Guarco.



