El consumo se retrae en Argentina en medio de la elevada inflación

De acuerdo con un informe difundido ayer domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes), medidas a precios constantes, bajaron un 0,6% en comparación con enero último y acumularon una contracción también del 0,6% en el primer bimestre del año. Según el informe sectorial, las ventas en febrero se concentraron mayoritariamente en bienes y servicios vinculados al sector turismo.

“Además en febrero se registró un fuerte aumento en los precios de los alimentos con su máximo exponente en la dinámica de la carne vacuna, con subas mensuales que promediaron el 25%, que redujeron la capacidad de compra para otros productos”, observó la CAME.

La retracción del consumo se da en un escenario de elevadísima inflación que, según proyecciones privadas, creció en febrero 6,2% con respecto a enero y el 101,7% en términos interanuales.

La contracción del consumo también se evidencia en los gastos con tarjetas de crédito, que, según datos difundidos este domingo por la consultora privada First Capital Group, cayeron en términos reales dada la elevada inflación. De acuerdo con este informe, el volumen de dinero en operaciones con tarjetas de crédito apenas creció en febrero 1,4% en comparación con el mes anterior y 82,6% en términos interanuales, muy por debajo de la inflación proyectada para el segundo mes del año.

First Capital Group observó que los límites que fijan los bancos para la financiación de los gastos con tarjetas están desactualizados; poniendo un tope a los consumos. “La aceleración del ritmo inflacionario hace que sea necesario actualizar los límites de crédito con mayor frecuencia para mantener el nivel de gasto de los tarjetahabientes. Llama la atención que el inicio del periodo lectivo, y las compras que este ocasiona, no se reflejen en un crecimiento más importante de los saldos”, señaló Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

producción petrolera. Por su parte, la producción de petróleo totalizó en enero 626.600 barriles diarios, lo que representa un incremento del 0,7% frente a diciembre último y un alza del 9,9% en términos interanuales, informaron fuentes oficiales. Según comunicó la Secretaría de Energía, en enero se alcanzó el mayor volumen de producción de petróleo desde 2008. En particular, el petróleo no convencional logró un récord de 289.800 barriles diarios, 2,6% más que en diciembre y 29,9% superior al volumen del primer mes de 2022.

De acuerdo con los datos oficiales, los pozos de Vaca Muerta, en el suroeste del país, suministraron en enero el 45% de la producción total de petróleo en Argentina y el 39% de la producción total del gas. Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo, vive una fuerte actividad con millonarias inversiones de grandes empresas multinacionales.