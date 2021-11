Hoy continúa la disputa de la Libertadores con los duelos por el Grupo C, en el Arsenio Erico: Dvo. Cali vs. Alianza Lima (a las 17:30) y Real Tomayapo vs. U. de Chile (a las 20:00). En el Manuel Ferreira por el Grupo D: Corinthians vs. San Lorenzo (ARG), 17:30, y Capiatá vs. Nacional (URU), 20:00.