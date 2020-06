El Ciclón depura su nómina

De los que fenecen sus contratos a fines de junio no fueron incluidos: Víctor Cáceres, Juan Aguilar, Juan Camilo Saiz y Jorge Benítez, mientras que Juan Patiño y Sergio Díaz serán tenidos en cuenta y extenderán sus vínculos con la institución azulgrana. Una de las novedades es la inclusión del volante Wilder Viera (18 años), que días atrás firmó su primer contrato con Cerro.

Tras las pruebas de test (5 al 7 de junio), los jugadores pueden volver a entrenar de forma individual desde el miércoles 10, mientras que el 16 en grupos reducidos y el 22 ya en forma colectiva.

REDUCCIÓN DE SALARIOS. En diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el vicepresidente del Ciclón Juan José Zapag expuso que la institución se mantiene en el plan de reducir el 50% de los salarios marzo, abril y mayo: “El planteamiento está hecho, y se acepte o no el fútbol va a comenzar.

Se nos van a abrir las puertas cuando vuelva el fútbol y vamos a normalizar la situación lentamente. Espero que la FAP (Futbolistas Agremiados del Paraguay) también entiendan que el problema es mundial”.

Zapag además refirió acerca del caso Juan Patiño: “Racing quiere vender al jugador y si no renueva el préstamo no (no se queda). Nosotros no podemos hacer compromisos de compra, con la deuda que tenemos con nuestro plantel”.