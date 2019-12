El Christmas Jazz Concert llega al escenario del CCPA

Los integrantes actuales del grupo son Paula Rodríguez (contrabajo), Víctor Álvarez (piano), José Alejandro Cabrera (guitarra), Jonathan Piñero (trompeta) y Seba Ramírez (batería y líder de la banda).

INVITADOS. Este año, entre los invitados estará la cantante Pacita Díez Pérez, que compartirá escenario con los del Quintet, interpretando villancicos diferentes con arreglos muy creativos.

Pacita inició sus estudios musicales en el conservatorio de Música Clave de Sol, donde estudió piano, órgano, lenguaje musical, viola y canto. Fue integrante de varias orquestas, tanto en Paraguay como en el extranjero. Con la música recorrió Latinoamérica y países de Europa.

Otro invitado especial es la agrupación Los Pana Jazz Group, que nació en el 2015 y está enfocada en el latin jazz. Sus integrantes originalmente son 7, pero para este martes solo estarán Marcelo Díaz en el saxo e Iván Paredes con el trombón.

REPERTORIO. Entre los temas a ser interpretados están Sleigh Ride, Have yourself a merry little Christmas, White Christmas, Last Christmas, Carol of the Bells, Jingle Bells, entre otros.

Seba Ramírez y sus compañeros recrearon arreglos de famosos jazzistas para estos temas de género pop y jazz, pero siempre navideños.

La idea es ofrecer temas referidos a la Navidad, pero con arreglos del género jazz y que mantienen ese espíritu de la música de esta época, indican los productores.

De esta manera el CCPA Jazz Quintet cierra sus actividades del año, para regresar en marzo de 2020. El próximo año las actividades iniciarán en abril con una Jam Session, un encuentro informal de músicos de jazz que se juntan a improvisar sin previo ensayo. Esto será en el marco del Día Internacional del Jazz. También se preparan homenajes a Charlie Christian, Ray Brown, entre otros.