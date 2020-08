El canciller opta por no responder a cuestionamientos de senadores

La legisladora critica al canciller el no ajustarse a la política de austeridad adoptada por el Ejecutivo al declararse la pandemia por Coronavirus. También que el país mantenga 13 consulados en la Argentina y que se continúe pagando gastos de representación a los embajadores, pese a que las actividades en el ámbito diplomático se desarrollan en la actualidad por teleconferencias (reuniones virtuales), entre otros puntos.

“Prefiero no hacer comentarios. Nosotros estamos respondiendo siempre con los resultados”, expresó ayer Rivas Palacios en una entrevista con radio Primero de Marzo en el curso de la cual defendió el papel de las embajadas y consulados, particularmente en el escenario de la pandemia, asistiendo a los connacionales. “Prefiero no entrar en polémica, no es mi característica. Para mí lo importante es trabajar. Además estamos hablando de la Cancillería Nacional, es la representación del país”, y la institución no puede entrar en polémica, expresó.

Contrario a la prédica de la senadora que habla de cerrar consulados y embajadas, el ministro dijo que lo ideal sería abrir más embajadas, “por lo menos 10 más”, pero que por razones presupuestarias, en esta situación de pandemia “no vamos a hacer ese paso”.