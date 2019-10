El cambio de escenario no modifica los planes

“Hubo partidos que los planteamos mal, lo admito. Hay que ser autocrítico a veces. En el Clausura no encontramos nuestro mejor fútbol, pero en la última fecha Wilson Quiñónez no fue figura y significa que estamos mejorando”, manifestó a medios radiales el entrenador de San Lorenzo, Sergio Órteman. El conjunto Rayadito se prepara para enfrentar a Cerro Porteño, el domingo desde las 17.45, juego que se disputará, finalmente, en el Defensores del Chaco. Sobre el cambio de escenario, el DT apuntó que esa modificación no cambia en nada la planificación. Hasta la fecha pasada, Órteman lo tenía a Mingo Salcedo en su plantel de jugadores y en esta jornada lo tendrá enfrente. Sobre esta peculiar situación, el adiestrador charrúa manifestó: “Contento por Mingo, pero ahora tenemos que reformar algunas cosas en nuestro plantel”.