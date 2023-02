El bolsonarismo clama “Fuera Lula” en nueva legislatura

El primer acto de esta nueva legislatura fue la investidura de los diputados y senadores. La ultraderecha, encabezada por el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los tres hijos del ex mandatario que actúa en política, se presentó en el pleno con carteles que decían “Fuera Lula, fuera ladrón”, que mostraron el tono de la oposición que enfrentará el líder progresista.

Frente al cuadro conservador que presenta el nuevo Parlamento, Lula ha hecho algunas concesiones a partidos de centro y la derecha más moderada, a fin de minimizar la influencia del bolsonarismo más radical.

Entre su Gabinete, de 37 ministros, ha incluido a dirigentes de los partidos Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Unión Brasil (UB) y Social Democrático (PSD), todos del espectro conservador.

seguirá activo. Por otro lado, el ex presidente Jair Bolsonaro mostró su intención de continuar implicado en la política de su país durante un acto en Orlando, en el que volvió a sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones que perdió en octubre ante Lula da Silva. “No podemos abandonar la política”, declaró el ex mandatario ante unos 400 seguidores. “Tengo 67 años y pretendo seguir activo en la política brasileña”, les prometió. Bolsonaro recibió el cariño de sus simpatizantes en este acto de homenaje organizado por Yes Brazil USA, una organización conservadora de la diáspora brasileña en EEUU. EFE-AFP