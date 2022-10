El BCP anuncia proceso de cambio de la familia de billetes del guaraní

El anuncio fue realizado por José Cantero, titular de la banca matriz, en el conversatorio denominado “Camino a los 80 años del guaraní”, evento que contó con la participación del Directorio de la banca matriz, y en el cual se analizaron diferentes aristas de la política monetaria.

El Directorio del BCP aprobó el inicio de un proceso de cambio de la familia de billetes del guaraní, pues “es el símbolo de nuestra soberanía nacional, nos representa como país y hará que nuestro patrimonio cultural e histórico reluzca”, expresó.

Detalles. Conforme a lo que explicó el presidente del ente financiero matriz, se mantendrá el espectro de billetes que existe en la actualidad (G. 2.000, G. 5.000, G. 10.000, G. 20.000, G. 50.000 y G. 100.000), pero se realizarán modificaciones puntuales. En el caso del G. 10.000, por ejemplo, se estaría cambiando de material (polímero, en lugar del algodón).

No se prevén cambios pronunciados en los colores de los billetes, pero sí habrá variaciones en los tamaños. A su vez, según lo que adelantó Cantero, la idea es que los billetes de una mayor denominación sean los más largos, mientras que los de menor valor serán más cortos.

En los rediseños van a prevalecer las figuras históricas que ya aparecen en los billetes, pero se prevé añadir alusiones a las diferentes ecorregiones existentes de nuestro país y dibujos que incluyan a un hombre y una mujer guaraní, entre otros puntos. “Es un proceso que inicia y el año que viene vamos a esclarecer con más información (...) Pretendemos que el billete tenga el máximo estándar de seguridad, a la vez de que pueda recoger los elementos de nuestra patria”, indicó.

Espacio. La renovación de la familia de billetes se pretende realizar de forma conjunta luego de casi seis décadas de la última vez que se realizó una labor similar. La intención del BCP es que el proceso continúe en los próximos meses y presentar los nuevos billetes el año que viene, junto a mayores detalles sobre su implementación y vigencia.

Cantero sostuvo que no se tiene previsto quitarle ceros a la moneda y señaló que “aún no pueden dar los detalles específicos en cuanto al costo del proyecto de renovación de los billetes, pero que el requerimiento adicional a la impresión habitual respondería a los diseños nuevos a utilizar”.

6 billetes forman parte del cono monetario, que no se prevé modificar como parte del cambio de familia.

En contra de la creación de una casa de moneda local

En declaraciones a los medios de prensa, José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, comentó que la institución a su cargo no pudo analizar aún la iniciativa de creación de una casa de la moneda en nuestro país, pero aclaró que la aparición de esta entidad requeriría de una importante inversión que, actualmente, no resulta conveniente. “La inversión para una casa de moneda es muy importante, requiere de una capacidad institucional demasiado amplia y para que sea sostenible requiere de una economía de escala que el país no tiene (...) creemos que no están dadas las condiciones”, manifestó.