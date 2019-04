El Barcelona está a un triunfo del título

La diferencia del Barça sobre el Atlético Madrid, su escolta, se mantiene en 10 puntos, restando 12 por disputarse, por lo que este fin de semana puede darse la coronación en el Camp Nou.

Mañana, Atlético Madrid jugará antes que el Barcelona, recibiendo al Valladolid desde las 10.15 y a partir de las 14.45, los culés serán locales ante el Levante.

Por las Copas. Ayer, en los últimos juegos de la fecha 34, Real Madrid y Getafe igualaron 0-0, dejando a ambos en zona de clasificación a la Champions League 2019/2020, aunque el Getafe está igualado en puntos con Sevilla, tras la goleada que este equipo le propinó al Rayo Vallecano por 5-0.

Lo que se les viene a estos equipos: Girona vs. Sevilla, Real Sociedad vs. Getafe y Rayo Vallecano vs. Real Madrid.