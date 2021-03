El Azulgrana baraja opciones en el arco

Uno de los nombres que sonó fue el del paraguayo Gerardo Ortiz, actualmente en el Once Caldas de Colombia, a lo que su representante Edison Ortiz refirió a El Extra de FALG: “Hasta ahora son solo rumores, pero estamos a la expectativa. Él tiene contrato con el equipo cafetero hasta el 2022, pero el presidente me comunicó que no tiene problema para negociar para que se pueda concretar la transferencia”.

Otro apuntado para sumarse a Barrio Obrero es el argentino Diego Rodríguez, últimamente en el Elche de España, que expuso a la 780 AM: “La verdad es que ayer me contactaron. Soy libre y me queda esperar”. Otro mercado observado por Cerro es el fútbol de Brasil.