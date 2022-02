El arpa de agua suena este sábado en la Expo Dubái

El repertorio del concierto de este sábado incluye piezas como Recuerdos de Ypacaraí, Wonderful world, Imagine, Obertura H2O, Oye como va, Galopera, All of me, entre otras.

En la cita sonará el arpa de agua, única en el mundo y que figura como el último instrumento creado e incorporado a la Orquesta H2O con miras a despertar el interés del mundo en la conciencia de la resolución de los problemas del agua antes de la fecha límite de la Agenda 2030.

Este concierto de la Orquesta H2O, que debía realizarse a fines de enero, se postergó por protocolo sanitario y, una vez superada la situación, los músicos realizan diversas actividades, entre ellas, las serenatas en el Sea Stage, donde también se desarrolló un taller de lutería, demostrando cómo construir instrumentos sustentables.

El maestro Luis Szarán, director de Sonidos de la Tierra, señaló que están gratamente sorprendidos por las reacciones entusiasmadas a las serenatas de la orquesta.

“Lo que impresiona es entender que vivimos en un mundo en que aunque seamos diferentes, la música nos enseña a ser tolerantes, a vivir en democracia. Y más por todos los problemas que estamos viendo en nuestro país a raíz de la violencia que parece incontenible y esa necesidad de abrazarnos todos juntos”, reflexiona desde Dubái.

Además, visitantes de todo el mundo que llegan a la Expo Dubái 2020 vivieron en estos días el Water Harp Experience, en donde interactuaron con el nuevo instrumento de la Orquesta H2O y escucharon la voz del agua a través de la música.

Todos los días, en el horario de la apertura de la expo internacional, un invitado especial abre las puertas del “Portal de entrada de la sustentabilidad” para dar así la bienvenida al mundo a la Expo 2020 Dubái.

Este viernes, la Orquesta H2O de Paraguay tuvo el privilegio de ser la invitada especial y fue distinguida con esta invitación de abrir el portal por la afinidad de su propósito con uno de los ejes de la expo que es la sustentabilidad.

El arpa de agua es una creación del artista Fernando Amberé Feliciángeli, también presente en la expo y que interactúa con personas del mundo que se acercan a conocer el nuevo instrumento.

Integran la Orquesta H2O Sonidos del Agua Willian Aguayo, director de la orquesta; Gustavo Barrientos, violín; Gustavo Lara, violín; Richar Servín, teclado; Mauro Figueredo, contrabajo; Alexandra Britos, arpa paraguaya y arpa de agua; Andrea Valobra Velilla, cantante; Juan Gerardo Ayala, Flauta; Néstor Barreto, Trompeta; Cirilo Burgos, clarinete; Evelyn Valenzano, percusión.

La Orquesta H2O Sonidos del Agua es la embajadora del mensaje que difunde #SomosH2O, un programa de Sonidos de la Tierra dedicado a concienciar sobre la gestión del agua de manera equitativa y sostenible, que emplea la música para inspirar a personas y comunidades a adoptar buenas prácticas ambientales.

Utilizando instrumentos fabricados por los mismos músicos de la orquesta —con elementos relacionados con el agua, como caños, mangueras, canillas y otros—, H2O recorre escenarios del mundo ofreciendo un repertorio temático alineado con su causa.

En el año 2016, la Orquesta H2O Sonidos del Agua fue designada "artista para la paz" de la Unesco.

En Paraguay, profundiza su impacto con 65 orquestas juveniles de la Red Sonidos de la Tierra que promueven en las comunidades acciones transformadoras para aportar soluciones ambientales a su entorno.