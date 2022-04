El arbitraje también es un fracaso

El arbitraje es otro aspecto en el que fracasó y sigue fracasando la APF con la administración del licenciado Robert Harrison. Los errores frecuentes en el torneo paraguayo dejan mucho que desear, sin entrar en las suspicacias que generan. Por algo la Conmebol ha limpiado en los últimos años de las Eliminatorias Sudamericanas a los árbitros nacionales. Una pena, pero es nuestra realidad. La falta de uniformidad en los criterios arbitrales en los últimos partidos asustan y apenas son unos botones de lo mal que andamos y que convierte los campeonatos en un torneo kure, que no se ve ni los lunes entre los compañeros periodistas en el club San Antonio. Es penoso ver que un árbitro pita en un partido una cosa y en el siguiente no se cobra algo incluso más alevoso, contando con la ayuda del VAR. Y lo peor es que aún mirando el VAR toman mala decisión y decidiendo directamente en el curso del presente torneo.

Uno no quiere pensar mal, pero dicen que “los paraguayos primero piensan mal y luego piensan”. Y soy paraguayo, aunque siempre me he resistido a dudar de la honorabilidad de los árbitros. Para apoyar la reelección de Harrison no es suficiente la buena administración económica (que sí la tiene). La parte deportiva es fundamental. Fracaso de las Selecciones Nacionales, fracaso en el arbitraje... demasiados puntos importantes en contra.