“El arbitraje nos perjudicó”

Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia, fue directo y apuntó al arbitraje encabezado por Mario Díaz de Vivar como el responsable de la derrota ante Cerro.

“Ningún equipo va a poder contra la cirugía que hizo Díaz de Vivar: dos tarjetas amarillas a nuestros centrales en el primer tiempo condicionándolea en el segundo tiempo. Estoy molesto porque estábamos trabajando bien, los muchachos se esforzaron mucho, no había tanta diferencia ante un gran equipo. No se pudo, y más con la expulsión y los amonestados no se pudo remontar”, apuntó Garcete en charla con Fútbol a lo Grande en tono de pena y rabia.