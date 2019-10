El alumno de Maradona

El paraguayo Víctor Ayala fue fundamental para el Gimnasia de Diego Maradona, con sus dos soberbios goles de tiro libre. El Lobo ganó por primera vez en la Superliga Argentina; un 4-2 rotundo ante Godoy Cruz en Mendoza.

“Llegaba muy cerca de la pelota al pegarle, y le dije: ‘Víctor, porqué no te parás un poco antes y pensá dónde la vas a tirar’. Y fue acostumbrándose a frenarse y cuando hizo el primer gol me dijo: “Me frené antes”. Por eso estoy contento con Víctor, porque no es mérito mío, sino de él”, expresó Maradona en conferencia de prensa. Los dos goles de Ayala fueron de pelota parada y sirvieron para que Gimnasia sume 4 puntos y salga del último lugar, donde ahora está Godoy Cruz con 3 puntos, que sufrió la expulsión del zaguero guaraní Miguel Jacquet a los 81’ y que no contó con Richard Prieto.