El adiós a la prolífica escritora y docente nacional Maribel Barreto

María Isabel Barreto nació el 8 de enero de 1936 en Quyquyhó, Departamento de Paraguarí. Fue licenciada en Humanidades y máster en Letras. Publicó más de 50 libros, entre ellos, el último denominado La madre del presidente.

“La partida de Maribel Barreto es una gran pérdida para la literatura paraguaya, pues era una escritora muy prolífica En sus inicios se dedicó a los textos escolares para incentivar la comprensión lectora. Con Servilibro publicó unos 15 libros, entre ellos, cuentos, poesías, novelas, ensayos y más con guías didácticas. Sus materiales siempre tenían mucha aceptación. Era una persona muy trabajadora, porque estaba involucrada con todos los gremios relacionados a los escritores”, comenta Vidalia Sánchez, editora de libros.

Por su parte, la escritora Delfina Acosta menciona: “Adiós, Maribel Barreto. Has reseñado gran parte de mi obra poética con tu proverbial lucidez y siempre te estaré agradecida. Has sabido entregarme las justas palabras, para mostrarme un camino amado: El de la literatura. Este adiós es la interpretación de tu viaje, de tu marcha hacia otros cielos, otras dimensiones, lejos de esta tierra todavía tibia por el calor de tus pasos. No se me olvida tu disciplina de hierro en el quehacer literario”.



La reconocida docente, escritora y Premio Nacional de Literatura 2019 falleció este martes aquejada por un cáncer. Sus restos son velados en Portal San Blas. Mañana, a las 10.00, se realiza el sepelio en el Cementerio del Sur.



A saber

Noticia: Fallecimiento de la escritora Maribel Barreto.



Velatorio: Portal San Blas, ubicado sobre Mariscal López casi Brasilia.



Trayectoria: Fue docente, vicepresidenta y miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y ex presidenta de la Sociedad de Escritores del Paraguay.



Algunos libros: Hijo de la revolución, Codicia, Visión de dos décadas de literatura paraguaya en el siglo XXI y otros.