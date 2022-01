El Aborigen viaja hoy a Ciudad del Este

Por otra parte, trascendió ayer el nombre de Víctor Ayala como posible refuerzo en la toldería, sobre el punto el directivo Javier Acosta señaló: “Particularmente, me dijeron que no hay nada sobre Víctor Ayala, que el club no está interesado. Vamos a esperar que pasa”, expresó a medios radiales. Sobre el caso Roberto Fernández, Acosta manifestó: “No hay ni una oferta formal por Roberto Fernández. Solo consultas y sondeos de equipos del exterior”.