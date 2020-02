El Aborigen se muestra seguro y el Ciclón con un riesgoso doble compromiso

Arce tiene un enorme compromiso, no solo internacional, sino también el superclásico de la tarde de hoy, mucho dependerá lo uno de lo otro. Obteniendo un buen resultado en Para Uno ante su archirrival le permitirá al orientador encarar el compromiso ante los ecuatorianos en un ambiente mucho más confortable y de mayor confianza. Si no fuese así, la presión será tremenda en la Copa, solo le restará pasar o lo que viene tendrá un manto de incertidumbre en el propio campeonato. A dos puntas se juega Cerro y los dos con carácter trascendental.De momento, el rendimiento azulgrana no termina de convencer, trata de jugar coordinadamente pero se complica en sus intenciones. De eso, es consciente Arce, aunque no lo transmite públicamente.Olimpia primero y Barcelona después medirán la fuerza del Ciclón. Lo de la Libertadores es capital si apuntamos también al beneficio económico: 3.000.000 de dólares en fase de grupos. De obtener el pasaporte integrará la serie con Flamengo, Junior de Barranquilla e Independiente del Valle. Se suma todo: Resultados, posicionamiento y la taquilla cuando juegue de local. Entre hoy domingo y el miércoles serán días determinantes en barrio Obrero, nada será fácil y el primer gran desafío será esta tarde.Dinero y prestigioGuaraní fue de menos a más y su crecimiento futbolístico es notorio. Pendiente de la protesta de Olimpia por los seis extranjeros camina a paso firme en el orden local e internacional.Su arranque con San José Oruro fue exitoso, despachando luego al afamado Corinthians (al que lo tiene de hijo) y arrancando bien la Fase 3 ante Palestino en Santiago. Inteligente, Costas plantó el equipo en defensa, achicó los espacios y no se “ruborizó” cuando debió replegarse tanto por la expulsión de Barrientos ya en el primer tiempo. Conoce el oficio el orientador aurinegro y ahora en cancha de Cerro este jueves podría poner la rúbrica antes de ingresar al grupo con Palmeiras, Bolívar y Tigre. Lo inmediato es la vuelta ante el conjunto chileno y para ello la planificación ya está asentada. Falta completar la obra y se necesitará control del balón por la diferencia lograda afuera. Muy buen momento el de Guaraní que ya embolsó en esta fase previa 1.400.000 dólares (350.000 de local ante San José, 500.000 frente a Corinthians y ahora 550.000 por el choque contra Palestino). Si a esto le sumamos los 3.000.000 que le otorgaría la fase de grupos, completaría 4.400.000 en la primera parte del año. ¡Fantástico! Todo dependerá de lo que suceda el próximo jueves.Puntero y espera

Libertad que no se mueve de la cima en el torneo Apertura conocerá su primer rival de la Libertadores pasado mañana cuando se enfrenten Independiente Medellín y Atlético Tucumán en el partido que arrancará a las 21.30. En el cotejo de ida ganó el cuadro colombiano 1-0 e irá con un planteamiento más conservador para enfrentar al conjunto argentino que demostró que puede.

La dirigencia albinegra maneja las opciones puesto que saldrá de visita en el debut. Futbolísticamente el rendimiento de Libertad tiene picos altos y bajos y es preocupación para el cuerpo técnico que toca y toca el equipo tratando de encontrar una base más estable.Las ausencias en la titularidad de Blas Cáceres, Iván Franco y Bareiro generan extrañeza y nos conduce a pensar que Ramón Díaz busca variantes que lo convenzan mucho más.Tomará las precaucionesOlimpia, en tanto que va por Cerro esta tarde, aparecerá en escena en la Libertadores el 4 de marzo enfrentando al Delfín, uno de los equipos más representativos del fútbol ecuatoriano, cuyo torneo recién ahora dio apertura jugándose la segunda fecha del mismo.El Delfín jugará su tercera Copa de manera consecutiva arrancando en el 2018 hasta esta edición. El cuadro de la ciudad de Manta será un rival de cuidado por los buenos antecedentes del cual el técnico franjeado tomará las reservas del caso. Las experiencias anteriores no fueron favorables al Decano y esa debe ser una lección aprendida. Ya forma parte de este operativo su máxima contratación: Emmanuel Adebayor sin descartar para nada el aporte que pueda brindar Derlis González, las dos últimas cotizadas incorporaciones del club de Para Uno. La serie la conforman también Santos y Defensa y Justicia. El primer partido de local y que será ante el equipo argentino se disputará en Para Uno, quedando pendiente los otros juegos probablemente en el Defensores del Chaco.Adentro y afueraPor la Sudamericana, River Plate, este martes en Villa Elisa, aguardará por el Deportivo Cali. En la ida la victoria fue cafetera por 2-1 y que no se dude que el gol de visitante tendrá un enorme valor en el encuentro venidero. Es factible para River la victoria que anda bien en el campeonato.En tanto, Sol, que venció a Goiás por 1-0 de local, peleará a muerte su partido de vuelta en tierras brasileñas. Mucho dependerá del carácter que imponga el equipo unicolor para mantener la diferencia. Se juegan River y Sol el pase a siguiente fase en luchas que serán muy duras. El Kelito hace debut absoluto en el orden internacional y su arranque no desentonó. Está para más. En cuanto a Sol está en ascenso y se nota.Por su parte, Nacional que cayó feo en Brasil (0-3) va por la remontada ante Bahía. Panorama complicado para el Tricolor.