El 57,3% de aportantes al IPS no accederán a la jubilación, dice estudio

El análisis prospectivo denominado “La densidad de cotizaciones al Instituto de Previsión Social (IPS) señala que un 57,3% de los trabajadores no podrá acceder a una jubilación de la previsional.

El informe fue dado a conocer en el Seminario Internacional, ¿Cómo Mejorar la Cobertura y Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones?, convocado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) con el apoyo de la Unión Europea en Paraguay.

Dicho análisis técnico menciona en su resultado que entre quienes se podrán jubilar, la mayoría lo haría a los 65 años de edad y 15 años de aportes registrados (32,1%) mientras que un porcentaje más bajo (9,1%) lograría generar los 25 años de cotización requeridos para acceder a una jubilación ordinaria entre los 60 y 64 años.

El informe fue realizado con base en cotizantes al IPS con un periodo de tiempo de 21 años entre enero 2000 y diciembre 2020 (252 meses) con 1.432.669 personas con 18 a 65 años a diciembre de 2020.

Otro dato que se observa en el informe es que existe una fuerte concentración de trabajadores con muy bajas densidades de cotización. Muchos trabajadores cotizan por poco tiempo y se mantienen durante buena parte de su vida laboral por fuera de la formalidad.

“En función al análisis que nosotros hicimos de la densidad, si uno eso lo proyecta a futuro y se mantuviera los indicadores actuales que vemos de densidad y cotización, efectivamente hay un 57,3% que no alcanzarían los 15 años de cotización mínima para poder acceder a una causal jubilatoria proporcional, que es la que se obtiene con 65 años de edad y 15 años de aporte”, reiteró el economista Hugo Bai

No obstante, agregó que esto no quiere decir que esto vaya a ocurrir, ya que se podrían dar políticas públicas que incrementen la formalización, generen incentivos para que una mayor cantidad de trabajadores aporte en el sistema, unos de los principales factores por lo que la gente no pueda acceder a una jubilación contributiva.

Bai recalcó que dicho análisis es prospectivo y no pretende ser un cálculo actual ni supone una predicción de lo que va a ocurrir. “Simplemente, pretende mostrar que si seguimos así, con estos niveles de informalidad, con estos niveles de densidad de cotización, va a haber problemas para que una cantidad muy importante acceda a una prestación contributiva. Pero no es que estamos planteando que eso vaya a ocurrir el año que viene, pretende ser una simulación sobre la base de la información que tuvimos de esos 21 años que nos pasó IPS”, aclaró.

Esta situación de vulnerabilidad en la protección social se debe a que Paraguay, comparado en el entorno regional, destina muy pocos recursos a la protección todavía, por lo que no se puede esperar sistema que tenga buenos resultados sin inversión.