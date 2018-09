El 25% de los recursos extras en 2019 irán a salarios

De esos USD 242 millones, USD 186 millones serán financiados mediante el cobro de impuestos, mientras que USD 56 millones se cubrirán con recursos generados por las instituciones (ver infografía).

Según explicaron las directoras de Presupuesto y Política Macrofiscal, Teodora Recalde y Viviana Casco, respectivamente, la mayor parte de los fondos asignados a salarios corresponden al aumento del 13% para el sector docente, lo que impactará en USD 96 millones en el PGN 2019. Además, USD 53 millones se asignarán al Ministerio de Salud, principalmente para contratación de personal de blanco.

Con estos datos, Hacienda estima que el 73% de lo recaudado por el Estado se destinará al pago de remuneraciones. Esto es levemente superior al cierre estimado para este año, 70%.

Recalde y Casco remarcaron que, pese a que la mayor parte de los ingresos extras provendrán de recursos institucionales, no se prevé un aumento en las tarifas de servicios para el año que viene.

Docentes. Las altas funcionarias de Hacienda hicieron énfasis en que el reajuste del 13% previsto para los maestros está atado al cumplimiento de tres condiciones: evaluación del desempeño, realización de capacitaciones, y que efectivamente cumplan funciones en aula y estén censados en un registro único.

Aclararon que el que no cumpla con estos tres requisitos no recibirá el aumento salarial desde enero, recordando que estos incrementos no serán retroactivos.

Finalmente, con respecto al crecimiento del déficit por el nuevo PIB, que será de aproximadamente USD 183 millones, Casco dijo que se destinará exclusivamente a inversión pública. Adelantó que están preparando una evaluación para determinar hasta cuándo es sostenible mantener el nivel del déficit al tope del 1,5% del PIB.