El “12”, solitario líder

Sorprendió el Maderero. Con el agónico gol de Jorge Guerrero, el Deportivo Caaguazú venció 1-0 a Guaireña y sigue soñando con la permanencia. La Albiceleste perdió la punta del torneo. Estadio: Federico Llamosas (local Dpvo. Caaguazú). Gol: 91' Jorge Guerrero (DC). Amonestados: 12' G. Benítez, 30' C. Varela, 37' W. Rojas y 45' P. Miranda (DC); 36' Á. Orué, 57' R. Toledo y 73' M. Gamarra (G). Expulsado: 91' M. Gamarra (G).

Siguen complicados. Wilson Ferreira-Ciudad del Este. RI 3 Corrales y Fulgencio Yegros empataron 0-0; el equipo esteño continúa en zona de descenso y los de Ñemby tampoco logran despegarse de esa zona, aunque están de momento salvados. Estadio: RI 3 Corrales. Gol: No hubo. Amonestados: 38' C. Benítez, 60' C. Rojas, 63' P. Silva y 80' R. López (RI); 38' F. Duarte y 41' Á. Alonso (FY).

No se pudo acercar. Rodrigo Pedrozo-Pedro Juan Caballero. 2 de Mayo perdió la oportunidad de acercarse más a los equipos que están en zona de ascenso e igualó 0-0 ante un duro Rubio Ñu. Estadio: Río Parapití (local 2 de Mayo). Gol: No hubo. Amonestados: 44’ S. Mendoza y 65’ J. Jara (2M). Expulsado: 90’ Silvio Borjas (2M).

El Prócer hunde a Iteño. Moisés Centurión (*). Fernando de la Mora derrotó 1-0 al Sportivo Iteño que no logra despegar y mira de reojo los promedios. Estadio: Salvador Morga (local Spvo. Iteño). Gol: 38' José Quintana (FM). Amonestados: 26' M. Galeano, 45' M. López y 85' É. Benítez (SI); 45' C. Paredes y 51' P. Ayala (FM).

Se lo dio vuelta. General Caballero de Juan León Mallorquín revirtió el marcador y venció a Ovetense por 5-3. Los albirrojos penden de un hilo y quedaron cerca de la zona roja. Estadio: Leandro Ovelar (local Gral. Caballero JLM). Goles: 45', 86' y 91' Ronald Acuña, 70' Armando Quintana y 95' Gustavo Brizuela (GC); 10' Marcos González, 12' Roberto Cocheré y 73' César Giménez (O). Expulsado: 43' Luis Palma (GC).

(*) Cronistas de Fútbol Aficionado.



División Intermedia